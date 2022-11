Vittoria al tiebreak per il Marzola, il C9 ko con l'Arzignano

Successo pesante per il Marzola sull’Olympia Padova. Le rossoblù ancora prive del loro capitano Giorgia Depaoli e senza coach Di Nardo rimasto a casa ammalato sono riuscite a ribaltare una situazione complicata e portare a casa la vittoria. Nessuna possibilità per il C9 contro l’Arzignano.

Con i due punti conquistati il Marzola sale a 14 punti, rimane in quinta posizione ma è a soli 3 punti dal Cerea secondo in classifica. Serviva un successo per rimanere nella parte alta della graduatoria contro un sestetto che sino a sabato pomeriggio aveva gli stessi punti di Bogatec e Compagne. Al posto di Depaoli in campo è andata Cataldi e pure lei, come Del Dot la settimana scorsa, non ha fatto rimpiangere chi ha sostituito. Cataldi ha chiuso con 14 punti e un buon 48% anche se la mvp del match è stata la centrale Viviana Enei che ha messo a terra 15 palloni di cui 3 ace col 63% di positive. Buone cose hanno fatto vedere anche Bogatec, miglior realizzatrice delle sue con 17 punti a referto e buone cose sono arrivate dal servizio che ha registrato 11 ace di cui 4 di Pedrotti. La partita è iniziata subito in salita con l’Olympia che ha conquistato il primo set. Il Marzola ha reagito nel secondo vinto 23-25 per poi capitolare nuovamente nel terzo. Lo sprint nel finale del quarto da parte delle trentine ha prolungato l’incontro fino al quinto set. Sembrava tutto fatto sull’8-12 ma le venete hanno profuso l’ultimo sforzo per riuscire a pareggiare, ma l’ultima parola l’hanno avuta le ospiti che hanno fatto loro la vittoria sul 16-18. Niente da fare per il C9. In casa contro l’Arzignano, le vicentine hanno fatto valere la differenza in classifica (12 punti contro lo zero delle gardesane) imponendosi in tutti i tre set e tornando a casa con i tre punti. Per effetto della vittoria a sorpresa del Torri sul parquet dell’Argentario il C9 rimane da solo in fondo alla generale.