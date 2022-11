Itas Trentino di nuovo in campo domani a Offanengo

Nemmeno il tempo per festeggiare il successo centrato domenica con Sassuolo che per l’Itas Trentino è già giunto il momento di tornare in campo per un altro impegno di campionato. Mercoledì 23 novembre con fischio d’inizio alle 20.30, infatti, le gialloblù di coach Stefano Saja saranno impegnate sul parquet della Chromavis Eco DB Offanengo.

In terra lombarda le gialloblù andranno alla ricerca della quarta vittoria consecutiva per allungare la propria serie positiva e confermarsi ai piani alti della classifica: il successo su Sassuolo ha infatti permesso a Bonelli e compagne di agganciare il terzo posto in classifica, occupato in coabitazione con altre tre formazioni, a -2 da Busto Arsizio e -5 dalla capolista Brescia.

Il fischio d’inizio del match, valido per la settima giornata d’andata di Regular Season, è previsto per mercoledì alle ore 20.30, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Nessuna novità dall’infermeria gialloblù, con Saja costretto a rinunciare nella trasferta di Offanengo alle lungodegenti Stocco e Joly. Dopo il match del Sanbàpolis contro Sassuolo la squadra è immediatamente tornata in palestra già lunedì pomeriggio per preparare la sfida con la Chromavis Eco DB, attualmente nona in classifica con un bilancio di due successi e quattro ko nelle prime sei gare della stagione.

«Ci attende un’altra settimana intensa, con un ulteriore turno infra-settimanale che chiaramente toglie tempo all’allenamento. – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – L’obiettivo è quello di proseguire sulla strada intrapresa nelle ultime settimane, consapevoli che affronteremo una squadra da non sottovalutare e già capace di strappare un set sia a Brescia che a Busto Arsizio, ovvero le prime due formazioni della classe. Sarà importante riuscire ad imporre il nostro gioco fin dall’inizio, mettendo sotto pressione la loro ricezione con il nostro servizio e lavorando al meglio con il sistema muro-difesa. Siamo ovviamente un po’ stanchi per i numerosi impegni ravvicinati ma i recenti successi ci hanno restituito morale e consapevolezza nei nostri mezzi: la trasferta di Offanengo sarà un’altra tappa importante del nostro percorso per proseguire la nostra risalita».

GLI AVVERSARI

La Chromavis Eco Db Offanengo è una new entry nel panorama di Serie A2 femminile. Lo scorso anno, infatti, dopo essere arrivata seconda in classifica nel suo raggruppamento di serie B qualificandosi per la fase playoff, ha conquistato una storica promozione nella seconda serie nazionale superando in semifinale Legnano e successivamente in finale Capo d'Orso Palau. In estate, confermato in panchina il tecnico Giorgio Bolzoni, l’organico è stato puntellato con l’arrivo di sei nuove atlete, tra le quali spiccano i nomi delle laterali Bartesaghi (ex Brescia) e Francesca Trevisan, lo scorso anno a Mondovì e già in Trentino con la maglia della Delta nella stagione 2020/2021.

INTERNET E TV

La gara tra Chromavis Eco Db Offanengo e Itas Trentino verrà trasmessa in diretta gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù: www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter. La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, venerdì alle ore 16.30.