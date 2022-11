L'Itas Trentino anticipa a sabato la sfida con Milano

Si gioca nell’imminente weekend il nono turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2022/23. Dopo due impegni consecutivi in trasferta, l’Itas Trentino tornerà a giocare di fronte al proprio pubblico, affrontando l’Allianz Milano nell’unico anticipo programmato per sabato 26 novembre. Alla BLM Group Arena fischio d’inizio previsto per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su RAI Play e sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Reduce da un’intera settimana di soli allenamenti (evento unico in questo mese di novembre) la formazione gialloblù affronta il cosiddetto “derby assicurativo” con la volontà di tornare subito al successo per rilanciare le proprie possibilità di concludere il girone d’andata al secondo posto, piazzamento messo a repentaglio dalla sconfitta di domenica a Perugia.

«Fra la nostra seconda posizione in classifica e l’ottava occupata proprio da Milano ci sono appena cinque punti di differenza e tutto ciò fa intuire facilmente quanto la partita in questione sia delicata e difficile. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti alla vigilia - Se vogliamo restare nei piani alti dobbiamo quindi ottenere un risultato positivo, ma sappiamo benissimo che riuscirci non sarà facile. L’Allianz è una squadra con tante alternative su palla alta e caratteristiche ben precise in fase di break point, ma ancora prima che agli avversari dovremo concentrarci sulla qualità del nostro gioco».

Il tecnico gialloblù dovrà fare a meno solo dello schiacciatore Oreste Cavuto (alle prese da un paio di settimane con una seria lesione agli addominali), ma potrà contare su tutti gli altri tredici effettivi della rosa, che completeranno la preparazione alla partita con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di sabato mattina alla BLM Group Arena. Nelle precedenti quattro sfide casalinghe di regular season, l’Itas Trentino ha sempre ottenuto punti (tre con Siena e Taranto, due con Cisterna, uno con Civitanova). L’incontro di domenica sarà il 957° della storia gialloblù, il 439° casalingo (bilancio di 346 vittorie e 92 sconfitte), il 559° in regular season.

KAZIYSKI RICEVE IL CREDEM BANCA MVP DEL MESE DI OTTOBRE

Sabato, nell’immediato pre-partita, ci sarà spazio per un momento particolarmente significativo che riguarderà Matey Kaziyski: il capitano di Trentino Volley riceverà il premio quale miglior giocatore del mese di ottobre 2022 della SuperLega Credem Banca, assegnatogli dalla Lega Pallavolo Serie A. Il fuoriclasse bulgaro se lo è aggiudicato ottenendo il titolo di mvp in ben due delle sei gare di regular season giocate in quel periodo (in casa con Cisterna domenica 16 e a Modena giovedì 20). A consegnare il premio l’Amministratore Delegato di Itas Mutua Alessandro Molinari.

GLI AVVERSARI

I quattro punti ottenuti nelle ultime due partite (tre a Padova ed uno in casa contro Piacenza domenica scorsa) hanno consentito all’Allianz Milano di confermarsi fra le prime otto della classifica e continuare a nutrire giustificate speranze di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia 2023. Per staccare effettivamente il pass per i quarti di finale della manifestazione, respingendo il tentativo di ritorno di Monza (indietro di due lunghezze), la squadra di Roberto Piazza dovrà però ottenere il massimo dei punti in palio nelle ultime tre sfide, a partire da quella della BLM Group Arena. Le prime otto partite di regular season hanno dimostrato come quella meneghina sia principalmente una squadra da trasferta, avendo vinto tre dei quattro impegni esterni (a Monza, Modena, Padova). Il punto di riferimento per il gioco lombardo impostato da Porro è rappresentato dall’opposto francese Patry (già a segno 122 punti), solitamente spalleggiato su palla alta da Ishikawa e uno fra il cubano Mergarejo Hernandez e l’iraniano Ebadipour. Al centro l’argentino Loser ha sin qui dimostrato numeri interessanti in tutti i fondamentali, che lo hanno portato ad essere il quarto centrale del campionato.

I PRECEDENTI

Sabato si giocherà il ventesimo confronto ufficiale della storia fra Trentino Volley e Powervolley Milano; il bilancio è di 17-2 per il Club gialloblù, con le uniche vittorie dei lombardi riferite ad un match giocato a Trento il 15 ottobre 2017 (2-3) e a Milano (0-3) il 3 febbraio 2021. In tutti gli altri sette precedenti disputati alla BLM Group Arena la formazione lombarda ha raccolto appena quattro set, perdendo per 3-2 l’ultimo incontro giocato (il 13 marzo scorso).

RADIO, INTERNET E TV

La partita sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Prevista pure la diretta in streaming video su due differenti piattaforme: RAI Play (servizio gratuito) con commento affidato a Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta al link https://www.raiplay.it/dirette/raiplay2 e "Volleyball World Tv" (servizio è a pagamento).

In tv la sintesi del match andrà in onda su RTTR, tv partner della Società di via Trener, lunedì 28 novembre alle ore 21.40. Su internet, infine, gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Serie A (www.legavolley.it), dallo stesso www.trentinovolley.it e saranno attivi anche sui Social Network gialloblù (www.trentinovolley.it/facebook e www.trentinovolley.it/twitter).