Un successo per 3-0 mancava al Bolghera dalla seconda di campionato, anche per questo la rapida vittoria di sabato scorso ai danni del Volley Treviso rappresenta un buon segnale in vista della sfida del 10 dicembre contro la capolista Massanzago, ultimo big match dell'andata, come ci ha raccontato Alessandro Paoli nell'intervista realizzata dopo la partita al PalaClarina.