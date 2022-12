Trasferta pericolosa per il Marzola. C9, ora o mai più

Il cammino del Marzola passa per Orgiano, una delle squadre più in salute del campionato, e sarà un match importantissimo per capire sin dove possono arrivare le rossoblù. Occasione da non perdere per il C9 Arco Riva, che ospita in casa il Torri penultimo con due soli punti in classifica, ma più abitiato delle gardesane alla categoria. Una vittoria piena consentirebbe loro di ottenere di lasciare l’ultimo posto in classifica proprio alle vicentine, ma non sarà per nulla facile. Davanti al proprio pubblico, le giovani di Angelini non devono lasciarsi scappare questa opportunità. Al di là dei punti e della posizione in classifica che per una formazione così giovane contano relativamente, un successo sabato servirebbe anche per trovare un po’ di fiducia nei propri mezzi ed evitare di “rassegnarsi” al proprio destino e affrontare le prossime sfide sapendo di partire sconfitte.

Non ha bisogno di motivazioni particolari il Marzola, che si trasferisce ad Orgiano per affrontare una squadra difficile da decifrare per cercare di allungare la striscia di 5 vittorie consecutive. La sesta posizione in classifica del sestetto vicentino non deve ingannare, perché i punti sono 15 (solo due in meno delle rossoblù) e perché dopo la sconfitta inaugurale contro l’Olympia ha vinto 5 partite e perso soltanto con le due più forti (Cerea e Peschiera). Qualsiasi risultato che porti punti alla causa delle marzoline è il benvenuto, tre sarebbero oro colato e se poi il Peschiera dovesse perdere ad Arzignano...

C9 - Per quella che potrebbe essere la più importante partita stagionale coach Angelini può contare su tutto il roster. Probabile starting six: Bortolotti (O), Benamati (S), Riccadonna (S), Bombardelli (C), Vecchi (C), Righi (P), Belloli (L).

Marzola - Tutte a disposizione le ragazze di coach Di Nardo che schiererà la formazione tipo: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Enei (C), Brugnara (C), Tuller (P), Cagol (L).