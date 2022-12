Marco Mongera e Aurora Bonafini dopo la sfida del PalaBocchi

La sfida fra Ata Trento e Argentario disputata sabato scorso al PalaBocchi ha visto le padrone di casa partire con decisione, poi la Trentino Energie prendere decisamente in mano il pallino del gioco.

Abbiamo chiesto a Marco Mongera di analizzare le difficoltà incontrate dalla Walliance in questo match, ma anche in questo tribolato inizio di stagione e ad Aurora Bonafini, ritornata in campo dopo l'epidemia influenzale, di spiegarci cosa ha determinato il successo della sua compagine dopo un inizio di match difficile.