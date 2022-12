La sesta vittoria consecutiva dell'Itas Trentino, conquistata contro l'Emilbronzo 2000 Montale, è arrivata al termine di una buona prova corale delle gialloblù, soprattutto a muro e in difesa. Per commentare il match e per fare il punto sul livello del girone abbiamo portato al nostro microfono la mvp di serata Gaia Moretto.