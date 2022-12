La sfida al vertice fra Ks Rent Bolghera e Btm & Lametris Massanzago di sabato scorso, vinta dagli arancioneri per 3-2, non ha tradito le attese. Le due regine del torneo se le sono date di santa ragione e il duello non finisce certo qui.

Ecco i commenti post gara dei due allenatori, Matteo Saurini e Leandro Falcini, nonché di Mirco Cristofaletti.