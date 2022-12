La vittoria casalinga di sabato scorso, conquistata contro l'Olympia Padova, ha rappresentato una boccata di ossigeno fondamentale per la Walliance. Rimane il rammarico per non aver saputo conquistare l'intera posta, ma in questa fase non è il caso di andare troppo per il sottile, come ci ha spiegato a fine match la schiacciatrice Carolina Falcucci.