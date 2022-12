Dopo aver dominato in lungo e in largo i primi due set, l'UniTrento Volley sabato scorso si è spenta ad un passo dal 3-0 e ha lasciato strada al Cornedo, gettando un'occasione ghiottissima per piazzarsi in cima alla classifica da sola. Ci parla del beffardo match, peraltro giocato da protagonista (26 punti), l'opposto della Trentino Volley Davide Brignach.