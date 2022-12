Il girone di andata dell'Itas si chiude contro Cremona

Sarà la sfida casalinga contro la D&a Esperia Cremona a chiudere il girone d’andata di Regular Season dell’Itas Trentino. Domenica 18 dicembre alle ore 17 al Sanbàpolis le gialloblù di Stefano Saja ospiteranno la compagine lombarda con l’obiettivo di ritrovare il successo dopo la sconfitta al tie break di Lecco e di incamerare preziosi punti per rafforzare la seconda posizione in classifica.

Al momento Fondriest e compagne distano quattro lunghezze dalla capolista Brescia e vantano due punti di vantaggio sul tandem formato da Busto Arsizio e Mondovì. Cremona, invece, occupa la sesta piazza a quota 14 punti, frutto di quattro successi e sei sconfitte nelle prime dieci gare disputate. Il fischio d’inizio del match, valido per l’undicesima giornata d’andata di Regular Season, è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Eccezion fatta per le lungodegenti Stocco e Joly, l’intera rosa gialloblù sarà a disposizione di Stefano Saja per il match casalingo contro la D&a Esperia.

«Domenica abbiamo l’opportunità di definire la seconda posizione in classifica al termine del girone di andata. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Certamente il campionato è ancora molto lungo, ma sarebbe uno step molto importante sia in chiave Coppa Italia, sia per il percorso tecnico che stiamo percorrendo. Servirà disputare una gara molto attenta contro una squadra che si presenterà al Sanbàpolis agguerrita per cercare di staccare le inseguitrici per il sesto posto, l’ultimo utile per accedere alla Pool Promozione. Dovremo essere bravi a contenere l’opposta Kudi Kallerkann, che è il loro terminale offensivo principale, e allo stesso tempo disinnescare il gioco al centro, molto frequente quando la ricezione è positiva. Aspettiamo tanti supporter al palazzetto a fare il tifo per la nostra squadra e aiutarci a chiudere al meglio questo girone d’andata».

GLI AVVERSARI

La D&a Esperia Cremona ha ritrovato in estate la Serie A2, campionato che aveva già disputato fino al 2008. Confermata in panchina l’allenatrice Valeria Magri, ha operato ben dieci innesti per rinforzare il suo organico. Tra questi spiccano i nomi dell’opposta estone Kadi Kullerkann, della centrale estone, sorella di Kadi, Liis Kullerkann, delle laterali Rossini (da Vicenza) e Buffo (da Soverato) e della posto 3 Ferrarini (da Mondovì).

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e D&a Esperia Cremona verrà trasmessa in diretta in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù: www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter. La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, martedì a mezzanotte e mezza.