Arriva Brescia, per l'Itas Trentino è tempo di rivincite

Sarà lo scontro al vertice tra Valsabbina Millenium Brescia e Itas Trentino il match che chiuderà il 2022 della formazione gialloblù. Domani, martedì 27 dicembre alle ore 17 al Sanbàpolis, il posticipo tra le gialloblù di Stefano Saja e le lombarde completerà il quadro della prima giornata del girone di ritorno di Regular Season.

Fondriest e compagne andranno alla ricerca di un successo prestigioso, che permetterebbe loro di riscattare la sconfitta in tre set rimediata nel match d’andata e di avvicinarsi alla testa alla classifica, distante oggi quattro lunghezze. Il fischio d’inizio del match è previsto per martedì alle ore 17, con diretta live in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Non saranno della partita le lungodegenti Stocco e Joly, mentre il resto della rosa gialloblù sarà regolarmente a disposizione di Stefano Saja per il match casalingo contro la Valsabbina.

«Non ci sono pause in questo campionato e dopo il successo su Cremona abbiamo avuto una sola settimana per goderci questo secondo posto in classifica al giro di boa. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Ora è subito tempo di rituffarci nel girone di ritorno e la nostra rincorsa per arrivare alla Pool Promozione con il migliore piazzamento possibile si aprirà con una partita molto impegnativa. Brescia ha praticamente mantenuto il primato fin dalla prima giornata, mostrando grande solidità nel suo percorso, lasciando per strada pochi punti e vincendo gli scontri diretti con le altre pretendenti alla vetta. Hanno modificato spesso il loro assetto di gioco, alternando spesso le schiacciatrici di posto 4 ma mantenendo al contempo una grande continuità di risultati. Boldini riesce ad innescare tutte le sue attaccanti con un gioco molto rapido che mette a dura prova il reparto di muro e difesa avversario. Cvetnic e Obossa si fanno carico delle palle alte e hanno una battuta molto aggressiva. Sarà una partita stimolante e da giocare a viso aperto, in cui trasportare in campo tutto ciò che abbiamo per divertirci e far divertire il pubblico del Sanbàpolis».

GLI AVVERSARI

La Valsabbina Millenium Brescia è reduce da un’annata nella quale ha sfiorato il ritorno nella massima serie. La squadra guidata in panchina da Alessandro Beltrami è ricca di giocatrici giovani e di grande talento. L’opposta Josephine Obossa, già in A1 a Monza nel recente passato, e la laterale Lea Cvetnic, alla terza stagione in forza al Millenium, sono i principali punti di riferimento in attacco per la regista Jennifer Boldini, lo scorso anno seconda alzatrice di Monza nella massima serie. Nel girone d’andata la Valsabbina ha ottenuto nove vittorie a fronte di due sole sconfitte, per un bottino di 28 punti che le è valso la testa solitaria della classifica al giro di boa.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia verrà trasmessa in diretta in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia (www.youtube.com/channel/UCaTF1soVKjGtdhizgLJVydg) e sulla piattaforma Volleyball World Tv (www.welcome.volleyballworld.tv/it).