Sorpresa: sarà Milano la prima avversaria dell'Itas a Roma

Si è completato ieri sera il quadro dei quarti di finale di Del Monte Coppa Italia, definendo gli accoppiamenti nelle due semifinali del 25 febbraio a Roma. Nella parte alta del tabellone Perugia troverà Piacenza, mentre l’Itas Trentino affronterà Milano, nel remake dello stesso confronto già andato in scena in questa fase del tabellone nella scorsa edizione. I lombardi a sorpresa hanno conquistato il pass superando questa sera la Cucine Lube Civitanova a domicilio nel quarto di finale giocato nelle Marche.

Il derby assicurativo è sempre andato in scena nelle ultime tre edizioni di Coppa Italia e si è giocato in ben quattro circostanze negli ultimi dodici mesi, tenendo conto anche delle sfide disputate in regular season.

Questo il tabellone completo (fra parentesi le teste di serie):

(1^) Sir Safety Susa Perugia– (8^) Top Volley Cisterna 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

(2^) Cucine Lube Civitanova – (7^) Allianz Milano 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25)

(3^) Valsa Group Modena – (6^) Itas Trentino 1-3 (25-17, 26-28, 22-25, 20-25)

(4^) Verona Volley – (5^) Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (19-25, 33-31, 22-25, 25-21, 8-15)

Il programma della Final Four:

Sabato 25 febbraio 2023

Ore 15.30: Sir Safety Susa Perugia-Gas Sales Bluenergy Piacenza

Ore 18: Itas Trentino-Allianz Milano

Domenica 26 febbraio 2023

Ore 18: Finale Del Monte® Coppa Italia SuperLega