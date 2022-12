Fusion, Argentario, Chorus e Imoco vincenti al Torneo di Natale

Fusion Team Venezia nella categoria Under-18, Argentario VolLei nella categoria Under-16, Chorus Bergamo nella categoria Under-14 e Imoco San Donà nella categoria Under-13 sono le squadre vincitrici della 32ª edizione del Torneo di Natale, organizzato dal Lagaris Volley. Quella che si è chiusa giovedì 19 è stata un’edizione importante della manifestazione, perché ha coinciso con il ritorno ad una programmazione delle attività non più condizionata dalle norme sanitarie.

Vi hanno preso parte 51 formazioni, 11 under-13, 14 under-14, 15 under-16 e 11 under-18, provenienti da Veneto, Lombardia e Toscana, oltre che dalla nostra regione.

Under-18 - L’incredibile rimonta del Fusion Team nel secondo set

Nella categoria riservata alla fascia di età più elevata si sono giocate la finale la veneziana Fusion Team e la fiorentina San Michele, che in semifinale avevano prevalso rispettivamente per

2-0 (25-17, 25-15) sulla bergamasca Siamovolley e sul Lizzana per 2-0 (25-10, 25-19).

In finale si è vista una pallavolo di buon livello. Nel primo set il San Michele è partito meglio e si è portato dal 5-4 al 9-4 con il turno al servizio di Sara Brachi, ma poi il vento ha cominciato a cambiare direzione quando l’opposta veneta Giorgia Imparato si è caricata la squadra sulle spalle e ha messo a segno i tre break dell’11-9, firmando anche l’aggancio sul 15 pari. Nel finale le biancorosa hanno dilagato, sfruttando al meglio le doti tecniche e atletiche della centrale Siria Clemente.

Anche nella seconda frazione le toscane sono partite spedite, portandosi avanti addirittura per 12-6, ma già sul 15-18 il Fusion ha cominciato a fare sentire il proprio fiato sul collo delle giallorosse. Un attacco della toscana Aurora Parrini ha fissato il 20-15, suoi anche i punti del 21-19 e 22-19. Sul 24-21 il tie break sembrava dietro l’angolo, invece Il Fusion si è reso protagonista di una rimonta incredibile, conclusa grazie ad un’invasione avversaria. Sul 28-27 per il San Michele il gioco si è fermato per una lunga diatriba in merito al tocco, vero o presunto, del muro toscano su un attacco veneziano finito sul nastro (l’arbitro lo ravvisa, le toscane no e vedono sfumare il punto del 29-27) e sul 29-29 due errori consecutivi di Parrini in ricezione e in attacco fissano il 2-0 finale (25-19, 31-29) a favore delle venete.

Nella finalina successo del Siamovolley Valpala sul Lizzana per 2-0 (25-14, 25-19). Scorrendo la classifica finale troviamo poi il Milano Team Volley 5°, il Brembo 6°, il Bienno 7°, il Carpe Diem Firenze 8°, il Brenta Volley 9°, il Pav Natisonia 10° e il Lakes Levico 11°.

Under-16 - All’Argentario la finale tutta trentina

Ad assegnare il trofeo per questa fascia di età è stata una finale animata da due formazioni di casa, l’Argentario e il Trento Volley, che sono arrivate lì battendo in semifinale rispettivamente il Martinengo per 2-1 (24-26, 25-18, 15-13) e il Promoball per 2-0 (25-18, 26-24).

La squadra di Cognola, guidata da Mario Martinez, ha schierato Giovanna Santi in regia, Matilde Zara opposta, Erika Nicoloso e Sofia Battistoni in banda, Maja Gostner e Jeta Tasholli al centro, senza impiegare alcun libero, quella di Marco Mongera Elisa Nardelli al palleggio, Margherita Detassis opposta, Matilde Bampi ed Elisa Defranceschi in banda, Elisa Mattiato e Benedetta Pedrolli al centro, Beatrice Zeni libero.

In avvio le bianconere sono rimaste avanti fino 5-4, quando due battute incisive di Zara hanno costruito la parità sul 6-6. Fino al 9-9 le due squadre si sono equivalse, poi l’Argentario è scappato prima sul 9-11 e poi sul 10-16 sospinto dalla battute di Battistoni, amministrando il vantaggio fino alla fine.

Nel secondo set le battute della schiacciatrice dell’Argentario (che in B2 gioca libero) hanno propiziato l’8-5 iniziale, mentre gli errori del Trento Volley hanno aumentato il vantaggio fino al 17-11. Nel finale una lunga serie di cambi palla hanno costruito il 25-17.

La finalina se l’è aggiudicata il Martinengo, che ha battuto il Promoball per 2-0 (25-19, 25-16), poi in classifica troviamo il Buggiano 5°, l’Euroripoli 6°, il Siamovolley 7°, il Lagaris 8°, il Torri 9°, lo Spirano 10°, il Bolzano 11°, il Neumarkt 12°, il Lizzana 13°, il Palazzolo 14°, il Ponti 15°.

Under-14 - Successo del Chorus Bergamo

Anche in questa categoria la finale ha messo di fronte due squadre della stessa provincia, le bergamasche Chorus Bergamo e Siamoviolley Mozzo, che in semifinale avevano liquidato il Clai Imola per 2-0 (25-16, 25-6) e il C9 Arco Riva per 2-0 (25-22, 25-21). Il Chorus ha poi vinto la sfida per il primo posto per 2-0 (25-19, 25-22), il C9 quella per il terzo per 2-0 (27-25, 25-15), dietro le quali troviamo Neugries 5°, Omegna 6°, Bienno 7°, Romano 8°, Torrefranca 9°, Euroripoli 10°, Promoball 11°, Alta Valsugana 12°, Bassa Vallagarina 13° e Lizzana 14°.

Under-13 - Il trofeo va all’Imoco San Donà

L’unica finale terminata con il punteggio di 2-1 è stata quella del torneo riservato alle più giovani, che ha messo di fronte Imoco San Donà e Chorus Bergamo, vinta dalle venete per 28-26, 20-25, 15-10. In semifinale avevano battuto rispettivamente il Fusion Volley per 2-0 (25-16, 25-12) e il Trento Volley per 2-1 (22-25, 25-15, 15-12), che si è rifatto nella finalina, superando le veneziane per 2-1 (23-25, 25-26, 15-8). Al 5° posto troviamo l’Euroripoli, al 6° il Lurano Bergamo, al 7° il Castel Stenico, all’8°il Lakes Levico, al 9° il C9 Arco Riva, al 10° il Lagaris e all’11° il Solteri.

Spettacolare il colpo d’occhio offerto dal palasport di via Piomarta in occasione della cerimonia di premiazione finale, alla quale ha preso parte anche il vicesindaco di Rovereto Giulia Robol, che ha ringraziato il Lagaris Volley e il suo presidente Roberto Della Valentina, dando a tutti appuntamento per il dicembre 2023. Il Fusion Venezia, primo nella categoria Under-18

L'Argentario, primo nella categoria Under-16

Il Chorus Bergamo, primo nella categoria Under-14