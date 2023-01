Il Marzola cede al quinto set e perde la terza posizione

Una partita molto bella, equilibrata, senza esclusione di colpi premia la maggior regolarità del Peschiera che consolida la seconda posizione e allunga sul Marzola. Al contrario le poere scivolano al quarto posto superate dal Bassano. Sconfitta in tre set per il C9 a San Vito.

Dietro alla capolista Cerea con 33 punti la classifica ora vede il Peschiera a 31, il Bassano a 28 e il Marzola a 27. Nulla è ancora perduto, tutto può ancora accadere e la partita di sabato, pur con esito negativo, ha chiarito alle rossoblù di aver le carte in regola per combattere ad armi pari anche contro le prime due della classifica che comunque non sono molto distanti. Nella stessa partita lo scorso anno, con una formazione per cinque sesti uguale a quella di sabato scorso è arrivato uno 0-3 perentorio. Significa che la squadra è comunque cresciuta e che colmare il gap non è impossibile con tutto un girone di ritorno a disposizione per farlo. Il Marzola, pur cedendo alla distanza ha fatto vedere ottime cose: la ricezione innanzitutto, ma anche la difesa e, per una volta, anche la pazienza di rigiocare e la capacità di non forzare la mano quando il pallone non andava a terra al primo tentativo.

Perso il primo set nel finale dopo essere state in vantaggio 20-19, le rossoblù hanno dominato il secondo facendo capire alle avversarie che non sarebbe stata una serata breve. Un paio di errori delle ospiti seguiti dalle schiacciate di Depaoli e Tormen per il 24-20 hanno fatto la differenza nel terzo parziale. Il quarto è iniziato male, (4-8) ma ancora una volta il Peschiera si è perso e ha consentito il rientro del Marzola. La sfida è proseguita punto a punto fino al 22 pari quando Depaoli e Brugnara hanno ricambiato il favore spedendo fuori due palloni che sono costati il set e forse anche la vittoria. Nel tiebreak il miniparziale di 0-3 delle veronesi per il 9-13 ha chiuso l’incontro. A San Vito di Leguzzano, non c’è stato scampo per il C9 che sta faticando oltremodo in questo campionato.