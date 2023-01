Itas Trentino a caccia di rivincite contro Olbia

Vincere per rafforzare il primato. Conquistata la vetta della classifica grazie al successo ottenuto con Albese e la concomitante sconfitta di Brescia, l’Itas Trentino si appresta per la prima volta in stagione a dover difendere la leadership della graduatoria. Oggi pomeriggio (sabato) andrà in scena al Sanbàpolis l’anticipo della terza giornata del girone di ritorno di Regular Season: alle 17 nell’impianto universitario di Trento le gialloblù di coach Stefano Saja ospiteranno il Volley Hermaea Olbia, formazione isolana che nell’incontro d’andata inflisse un bruciante ko al tie break all’Itas. Il fischio d’inizio del match è previsto per sabato alle ore 17, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Eccezion fatta per la solita Martina Stocco, il resto della rosa sarà regolarmente a disposizione di Saja, compresa Jessica Joly, ormai sulla via del completo recupero dopo il problema muscolare che l’ha costretta ai box per diversi mesi.

«Sabato inizia un ciclo di partite molto intenso tra campionato e Coppa Italia. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Vogliamo però come sempre concentrarci su una partita per volta. Con Olbia abbiamo una sorta di conto aperto, la sconfitta della gara d’andata è arrivata in un momento della stagione in cui ancora eravamo all’inizio del nostro percorso e loro hanno fatto più di noi per meritarsi il successo. Al Sanbàpolis vogliamo rifarci davanti al nostro pubblico. Dovremo stare attenti a contenere Bulaich e Miilen, i loro terminali più prolifici in attacco e limitare le scelte in palleggio di Bridi. Inoltre le nostre avversarie possono contare su tre battute in salto-spin che all’andata ci hanno creato diverse difficolta. Noi siamo in un buon periodo in cui stiamo lavorando bene in palestra, ci faremo trovare pronti».

GLI AVVERSARI

Il Volley Hermaea Olbia nella scorsa stagione ha chiuso al sesto posto la Pool A di Regular Season di Serie A2, approdando ai Playoff, dove è stato eliminato al primo turno da Mondovì nella decisiva gara 3. In estate ha rivoluzionato il roster, inserendo dieci volti nuovi alla corte del confermato Guadalupi. Tra le new entry spicca il nome della regista trentina Ulrike Bridi, giunta in Sardegna dopo l’esperienza a Catania. Dopo le prime tredici giornate di campionato il sestetto isolano occupa la sesta posizione in classifica a quota 19 punti, undici in meno rispetto a Trento.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e Volley Hermaea Olbia sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv (il servizio è a pagamento, per maggiori informazioni consultare il sito internet www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it). Nel corso del match saranno sempre attivi i Social Network gialloblù: www.trentinovolley.it/facebook, www.instagram.com/trentinovolleywomen/ e www.trentinovolley.it/twitter. La partita verrà trasmessa in differita integrale su RTTR, tv partner di Trentino Volley, martedì a mezzanotte e mezza.