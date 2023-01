Itas Trentino protagonista dell'anticipo a Civitanova

Si gioca nell’imminente weekend il sedicesimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca. Dopo quelli sostenuti a Menen e Cisterna di Latina negli ultimi dieci giorni, l’Itas Trentino affronterà un ulteriore impegno in trasferta, facendo visita alla Cucine Lube Civitanova Campione d’Italia in carica nell’anticipo programmato per sabato 21 gennaio. All’Eurosuole Forum fischio d’inizio previsto per le ore 18; diretta su Rai Sport + (canale 58 DGTV), Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Nelle Marche la formazione gialloblù affronterà lo scontro diretto per il terzo posto (entrambe le squadre lo occupano, appaiate a quota 26 punti), andando a caccia della prima vittoria in SuperLega del 2023 utile a riprendere la corsa in regular season dove non vince dallo scorso 26 dicembre.

«È un appuntamento ricco di significati, sia dal punto di vista della classifica sia dal punto di vista mentale e tecnico. - ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti alla vigilia - Entrambe le squadre hanno necessità di voltare pagina rispetto alle precedenti partite e, come capita spesso in questi casi, vincerà chi riuscirà a trasformare le attese della vigilia in energia positiva. Da parte nostra conosciamo perfettamente quanto sia difficile fare risultato all’Eurosuole Forum ma al tempo stesso sappiamo di aver bisogno di un successo per continuare ad inseguire i traguardi che ci siamo prefissati ad inizio stagione. Tutto ciò può avvenire solamente tramite un buon approccio, ma servirà dare continuità alla nostra azione durante tutta la gara; daremo il massimo».

GLI AVVERSARI

Reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite fra Coppa Italia e regular season, la Cucine Lube Civitanova attende l’impegno casalingo con Trento per provare a voltare pagina all’interno di un mese di gennaio sin qui avaro di soddisfazioni (l’unico successo è stato il 3-0 ottenuto a Lisbona in Champions League) e per difendere la terza posizione in classifica occupata a lungo durante i mesi più recenti. Nel corso dell’attuale i biancorossi di Blengini hanno faticato di più rispetto al recente passato ad imporre la propria legge di fronte al proprio pubblico, come dimostrano le sconfitte interne con Padova, Monza e Perugia, pur realizzando risultati importanti come dimostrano le vittorie con Modena e Verona. Fra i punti di forza della rosa, oltre a giocatori di assoluto livello come De Cecco, Zaytsev e i Campioni del Mondo Anzani e Balaso, un roster ricco di alternative in ogni zona del campo. Su palla alta il tecnico può infatti avvalersi anche di Gabi Garcia per il ruolo di opposto, mentre in banda ci sono Yant, Bottolo e Nikolov a contendersi due posti da titolare.

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport +, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre al numero 58.

Prevista la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca anche in live streaming.