Contro Monza l'Itas Trentino cerca punti per la seconda piazza

Si gioca nel weekend in corso il diciassettesimo turno di regular season di SuperLega. Dopo quattro impegni consecutivi in trasferta fra campionato e Champions League, l’Itas Trentino tornerà a sostenere un impegno alla BLM Group Arena, sfidando la Vero Volley Monza in uno dei due incontri programmati domenica 29 gennaio alle ore 18.

QUI ITAS TRENTINO

Messi da parte per almeno un mese i discorsi legati al massimo torneo continentale, la formazione gialloblù riprende ad occuparsi esclusivamente per tre settimane di campionato, affrontando l’ultimo delicato incontro del mese di gennaio.

«Con la partita di domenica prende di fatto il via il rush finale della regular season; mancano sei partite al termine ed il nostro obiettivo deve essere quello di provare a restare più in alto possibile in classifica. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento - Il primo esame da questo punto di vista è molto impegnativo, perché la Monza che arriva a Trento è una squadra in grande forma, reduce da due vittorie importanti contro Piacenza e Civitanova che le avranno offerto ulteriori convinzioni nei propri mezzi. Dovremo quindi ritrovare subito concentrazione ed attenzione ai dettagli, perché appuntamenti come questi sono particolarmente delicati e pieni di insidie; vogliamo chiudere bene un gennaio ricchissimo di impegni».

Il tecnico gialloblù scioglierà solo nell’immediato pre-partita le riserve sul possibile utilizzo di Srecko Lisinac, che nel corso dell’ultima settimana non ha preso parte alla trasferta in Polonia e si è allenato a parte per un risentimento alla zona lombare accusato sette giorni fa durante il match di Civitanova Marche. La preparazione alla partita verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di domenica mattina. Domenica Trentino Volley disputerà la 973ª partita ufficiale della sua storia, la 445a casalinga assoluta e andrà a caccia della vittoria numero 675 di sempre. Nella stagione in corso i gialloblù hanno già disputato 29 incontri, raccogliendo in venti circostanze la vittoria e disputando un totale di 112 set (72 vinti e 40 persi).

GLI AVVERSARI

Tanto in difficoltà nel girone d’andata, quanto efficace ed in forma in quello di ritorno tutt’ora in corso. La Vero Volley Monza si presenta domenica alla BLM Group Arena reduce da quattro vittorie consecutive da tre punti, ruolino di marcia che le ha consentito di raccogliere dodici punti nelle prime cinque giornate della fase discendente della regular season: tanti quanti ne aveva raccolti nei primi undici turni. Dalla dodicesima giornata in poi, solo Perugia ha saputo fare meglio della compagine allenata da Massimo Eccheli; sono stati proprio gli umbri, fra l’altro, a costringere i lombardi all’unico ko nell’ultimo mese e mezzo di campionato.

Fra i protagonisti assoluti del buon momento del Vero Volley, ci sono sicuramente i due schiacciatori di posto 4 Maar (mvp delle ultime due partite) e Davyskiba, ma anche l’opposto polacco Szwarc che con 72 punti nelle quattro gare più recenti ha dimostrato di poter sostituire ottimamente l’infortunato Grozer. I brianzoli possono contare su un servizio molto incisivo (il quarto di tutta la categoria) ed un muro (il terzo del torneo proprio dietro Trento e Cisterna) che si avvale delle capacità di un grande interprete come Galassi (quarto blocker di SuperLega). Il centrale azzurro cresciuto nel Settore Giovanile di Trentino Volley (con cui non ha mai totalizzato una presenza in prima squadra) verrà premiato prima della gara dall’Assessore allo Sport della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni assieme ai tre compagni di Nazionale Lavia, Michieletto e Sbertoli per la vittoria del titolo mondiale 2022.

RADIO, INTERNET E TV

La partita sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Prevista pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.