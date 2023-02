Itas Trentino attesa al duro esame del Sassuolo

Dopo un weekend senza impegni ufficiali l’Itas Trentino riprende il proprio cammino nel Girone A di Serie A2 femminile. Questo pomeriggio alle ore 17 al PalaPaganelli di Sassuolo le gialloblù di coach Stefano Saja faranno visita alla BSC Materials nella sfida valida per la sesta giornata del girone di ritorno. Una trasferta molto delicata per Fondriest e compagne, che in terra emiliana andranno alla ricerca di un successo per rafforzare la vetta della classifica. Attualmente l’Itas Trentino guida infatti la graduatoria con quattro lunghezze di margine sul tandem formato da Busto Arsizio e lo stesso Sassuolo, squadra che fin qui ha conquistato il successo in undici delle quindici gare disputate.

Il fischio d’inizio del match è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live gratuita in simulcast sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

L’unica assente tra le fila gialloblù sarà la lungo degente Martina Stocco, mentre Jessica Joly si è riaggregata al gruppo dopo il lungo stop per l’infortunio muscolare accusato ad inizio stagione e sarà regolarmente a disposizione.

«Sassuolo è una squadra che ormai non è più una sorpresa, ha guadagnato e mantenuto i primi posti della classifica del girone mettendo in difficoltà tutti, – dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja – nonostante diversi infortuni, che ne hanno modificato l'assetto durante la stagione. Hanno un modulo di gioco particolare con tre centrali in campo e una palleggiatrice come Scacchetti, che riesce ad esaltarne al massimo le caratteristiche. A questo aggiungono una batteria di battitrici molto aggressive, che mettono spesso in difficoltà le linee di ricezioni avversarie. Noi dovremo essere bravi ad adattarci in fretta a questo gioco diverso dal solito, rimanere ordinati sui primi tocchi e a nostra volta aggredire al servizio».

GLI AVVERSARI

La BSC Materials Idea Volley Sassuolo in estate ha acquisito il titolo sportivo di Serie A2 dalla Green Warriors Sassuolo. Sono molti i volti nuovi giunti alla corte di coach Maurizio Venco, tra i quali spiccano i nomi della regista Scacchetti (ex Marsala), della giovanissima e promettente centrale Manfredini (dall’Anderlini) e delle laterali Pistolesi (da Marsala) e Pomili (da Ravenna). Poche settimane fa l’organico si è arricchito di una nuova giocatrice, l’opposta spagnola Paola Martinez Vela, che ha rimpiazzato in rosa Dapic. La miglior realizzatrice della squadra dopo le prime quindici partite di campionato è la centrale Linda Manfredini con 238 punti realizzati, davanti a Pistolesi (217) e Busolini (175).

INTERNET E TV

La gara tra BSC Materials Sassuolo e Itas Trentino sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv (il servizio è a pagamento, per maggiori informazioni consultare il sito internet www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it). Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it).