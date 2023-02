Il Marzola regola il Torri, il C9 si arrende all’Argentario

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Marzola che dopo un primo set di assestamento non ha avuto grossi problemi nell’avere la meglio del Torri. Nuovo scivolone del C9 che nulla ha potuto contro l’Argentario.

Il successo in quattro set ha consentito alle rossoblù di accorciare sulle dirette rivali. Peschiera e Bassano si sfidavano tra loro e l’ha spuntata al quinto set la formazione veronese. Dietro al Cerea sempre più primo con 39 punti c’è il Peschiera a 33 e il Bassano 31, con il Marzola a 30 pronto ad approfittare di ogni altra sbavatura di chi sta davanti. Venendo alla partita di sabato le poere hanno stentato solo nel primo set. Evidentemente le settimane di stop hanno spezzato il loro ritmo. Perso il primo parziale 25-20 nel secondo Tuller e compagne si sono liberate della ruggine accumulata e hanno iniziato a fare vedere buone giocate e prendere il sopravvento sul Torri. Ancora più evidente la differenza di classifica tra le due squadre (quarto posto contro penultimo, 27 punti contro 8) nel terzo e quarto set) con il Marzola largamente avanti nel momento in cui ha premuto sull’acceleratore. Top scorer ed mvp della serata Jessica Brugnara con 21 punti a referto e il 69% in attacco. Bene anche Depaoli (18 punti) e Pedrotti (14 punti). Scendendo in classifica non riesce a sbloccarsi il C9, schiacciato dalla superiorità atletica e tecnica dell’Argentario che ha raccolto tre punti facili facili. Le gardesane rimangono sempre in fondo alla classifica.