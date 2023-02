L'Itas Trentino torna a Sanbapolis per affrontare Offanengo

Archiviata la preziosa vittoria di Sassuolo, per l’Itas Trentino è già giunto il momento di focalizzare la propria attenzione ad un’altra gara importantissima per rafforzare la propria leadership nella classifica del Girone A di Serie A2 femminile. Questa sera al Sanbàpolis, infatti, le gialloblù di coach Saja ospiteranno la Chromavis Eco Db Offanengo nel turno infrasettimanale valido per la settima giornata del girone di ritorno, sfida che precederà di pochi giorni l’attesissimo scontro diretto al vertice tra Busto Arsizio e Itas Trentino, in programma domenica 12 febbraio. Il fischio d’inizio del match è previsto per mercoledì alle ore 20.30, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Organico al completo per l’Itas Trentino, eccezion fatta per la lungodegente Martina Stocco: dopo la trasferta a Sassuolo le gialloblù sono tornate in palestra martedì per preparare la sfida casalinga con Offanengo.

«Questa ennesima settimana con tre partite ravvicinate è iniziata nel migliore dei modi con la vittoriosa trasferta di Sassuolo. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Ma è già tempo di guardare a Offanengo, una squadra che difende molto e che anche nella partita d’andata ci ha dato del filo da torcere, perché è difficile mettere la palla a terra al primo scambio. Dovremo avere la pazienza di gestire gli scambi lunghi, cercando le soluzioni migliori di situazione in situazione. Noi siamo carichi e aspettiamo il nostro pubblico al Sanbàpolis, perché dopo questa partita il campionato ci porterà per qualche tempo lontano da Trento».

LE AVVERSARIE

La Chromavis Eco Db Offanengo è una new entry nel panorama di A2. Lo scorso anno, dopo essere arrivata seconda nel suo raggruppamento di serie B qualificandosi per la fase playoff, ha conquistato una storica promozione nella seconda serie nazionale, superando in semifinale Legnano e successivamente in finale Capo d'Orso Palau. In estate, confermato in panchina Giorgio Bolzoni, l’organico è stato puntellato con l’arrivo di sei nuove atlete, tra le quali spiccano i nomi delle laterali Bartesaghi (ex Brescia) e Francesca Trevisan, lo scorso anno a Mondovì e già in Trentino con la maglia della Delta nella stagione 2020/2021. Attualmente la Chromavis occupa il penultimo posto in classifica a quota 15 punti. La miglior realizzatrice della squadra è l’opposta Martina Martinelli con 300 punti, seguita da Trevisan con 238.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e Chromavis Eco Db Offanengo sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv. Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A.