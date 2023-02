Il Marzola cerca il riscatto, il C9 i primi punti

Voglia di tre punti e di rivalsa per il Marzola che attende il Team Volley 2007 per vendicare la sconfitta patita nella seconda giornata di andata. Una padovana, l’Olympia, anche per il C9 ancora a caccia di punti in un torneo che sinora non ha riservato alle gardesane soddisfazione alcuna.

Brucia ancora la sconfitta dello scorso ottobre che ha tolto due punti alle poere che parevano sicuri nel finale di quarto set. Poi alcune scelte sbagliate hanno portato al tiebreak e tre errori da matita rossa sul 12-11 per le venete hanno lasciato il Marzola con l’amaro in bocca. C’è quindi voglia di riscatto tra le rossoblù ma anche bisogno di punti per continuare a mantenere il ritmo delle migliori e non perdere posizioni. Il Team Volley non è la stessa squadra lontano dalla propria palestra, dove ha vinto solo le sfide contro Vicenza e C9. I tre punti sono d’obbligo per Cagol e compagnia perché davanti sia Basssano sia Cerea dovrebbero ottenere i 3 punti. Solo il Peschiera potrebbe eventualmente lasciare qualche set ma a favore dell’argentario che insegue a solo una lunghezza dalle poere. In caso di malaugurata sconfitta il Marzola potrebbe anche ritrovarsi in quinta posizione con un doppio rimpianto. Cosa che nessuno vuole nemmeno immaginare. Ci proverà senz’altro a portare a casa la vittoria, o almeno qualche set, il cC9 che proprio contro le padovane dell’Olympia all’andata vinse il primo degli unici due set conquistati sinora. Le venete sono in caduta libera: non vincono da otto incontri consecutivi e sono scese in undicesima posizione. Se le biancoblù riuscissero a trovare una serata buona e una prestazione costante potrebbero addirittura pensare di portare a casa qualche punto.

Marzola - Tutte abili e arruolabili le ragazze di coach Di Nardo per l’impegno casalingo. Sestetto che non dovrebbe variare rispetto alle ultime apparizioni: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 - Qualche defezione per le gardesane di Angelini. Righi non ha ancora risolto i problemi alla mano destra e probabilmente si rivedrà la staffetta con De Masi. Assente anche Vecchi, sostituita da Pederzolli. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Pederzolli (C), De Masi (P), Belloli (L).