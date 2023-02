Alberto Bandera: «Non ci manca nulla per la salvezza»

Il girone di ritorno dei Miners è cominciato con una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Cordenons, maturata al termine di un match molto combattuto, nel quale a fare la differenza è stata la maggiore lucidità dei friuliani nel primo e nel quarto set, terminati 26-28 e 23-25.

La classifica, nelle zone basse, rimane molto corta e la lotta per la salvezza apertissima, ma per conquistare la permanenza in serie B l'Argentario è chiamato a compiere un salto di qualità, come ci ha spiegato il centrale Alberto Bandera, tornato in campo dall'inizio del nuovo anno dopo il lungo stop al quale lo aveva costretto un infortunio rimediato nel derby contro il Bolghera.