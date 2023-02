Sfide casalinghe per UniTrento e Argentario

UniTrento per rimanere in alto, Argentario per confermare il buon momento. Universitari e minatori sono attesi sui rispettivi parquet di Sanbapolis e Cognola con motivazioni diverse, ma l’obiettivo è comune: i tre punti.

Gli studenti sono coinvolti nel consueto percorso obbligato per rimanere in alto: continuare a mettere pressione sulla capolista Massanzago e mantenere il ritmo del Bolghera. Entrambe le rivali sono attese da avversari abbordabili, in quanto giocano contro ultima (Zanè) e penultima (Pradamano) e per questo motivo l’UniTrento dovrà forzatamente ottenere i tre punti contro il Martellozzo di Cordenons (inizio ore 20), ottavo in classifica reduce dal successo in casa dell’Argentario.

Va tenuto d’occhio in particolare l’opposto Marco Boz, mattatore dell’incontro con i cognolotti, nel quale ha messo a terra la bellezza di 33 palloni, offrendo un contributo fondamentale per la vittoria dei friulani. Sarà il primo passo per ottenere i tre punti e rcostruire una striscia positiva interrotta dalla sconfitta al tie break contro il Massanzago.

È chiamato alla conquista dei tre punti, o almeno a incamerarne qualcuno, anche l’Argentario in campo alla stessa ora degli amaranto. Non sarà ancora una volta facile centrare l’obiettivo, perché il Valsugana è formazione di livello più alto rispetto al Martellozzo e, pur senza nutrire troppe ambizioni di promozione (nove punti dalla seconda posizione sono molti), vorrà consolidare la quinta posizione. Negli occhi dei minatori deve rimanere la bella prestazione della passata settimana e la voglia di cancellare gli errori nelle fasi importanti della gara che sono costati la vittoria.

UniTrento - Amaranto al completo per il ritorno a Sanbapolis dopo un mese dall’ultima in casa. La formazione iniziale vedrà Bernardis al palleggio, al centro Pellacani e Dell’Osso, al lato due tra Bristot, Parolari e Bonizzato, in posto 2 Brignach e in seconda linea Mentasti.

Argentario - Tutti disponibili anche gli argentonero con il sestetto base visto nelle ultime due uscite e guidato da Taborda, che torna in panchina dopo la squalifica. In campo andranno Pietroni in regia in diagonale con Braito, Simoni e Bandera saranno i centrali, Weiss e Frizzera gli schiacciatori, Raffaelli il libero.