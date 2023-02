Per l'Itas Trentino un nuovo confronto con Perugia

Si gioca nel weekend in corso il diciannovesimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca. L’Itas Trentino sarà protagonista del big match di giornata, ospitando alla BLM Group Arena la capolista Sir Safety Susa Perugia nel suo unico incontro casalingo del mese di febbraio programmato per domenica 12 alle ore 18.30. Diretta su Rai Sport (canale 58 DGTV), Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

A due mesi esatti dall’ultimo precedente, i gialloblù ritrovano dall’altra parte della rete la squadra che ha sin qui dettato legge in campionato e per la prima volta durante questa stagione lo faranno potendo contare sul fattore campo.

«Tutti coloro che affrontano Perugia hanno speso alla vigilia parole simili, facendo proclami e dimostrando legittime buone intenzioni. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti alla vigilia - La realtà è che poi la Sir Safety Susa ha comunque sempre vinto, preferisco quindi evitare dichiarazioni roboanti e concentrare tutte le energie sulla partita difficilissima che ci attende».

Il tecnico trentino riproporrà lo starting six visto in campo nelle ultime tre partite, con il belga D’Heer in diagonale a Podrascanin al centro. Durante la settimana Lisinac ha ripreso ad allenarsi per parte delle sedute assieme ai compagni ma il suo effettivo utilizzo è ragionevolmente ancora in forse. La preparazione alla partita verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di domenica mattina. Domenica Trentino Volley disputerà la 975ª partita ufficiale della sua storia, la 446a casalinga assoluta e andrà a caccia della vittoria numero 677 di sempre, eventualmente la quinta consecutiva. Nella stagione in corso i gialloblù hanno già disputato 31 incontri, raccogliendo in ventidue circostanze la vittoria e disputando un totale di 118 set (78 vinti e 40 persi).

GLI AVVERSARI

31 vittorie consecutive tenendo conto di tutte le partite sin qui giocate, il primo posto in regular season già ipotecato a fine gennaio, il miglior rendimento in battuta (2 ace a set) e muro (2,57 block per parziale) del campionato. Alla BLM Group Arena arriva una Sir Safety Susa Perugia che ha già ampiamente dimostrato tutto il proprio valore, dominando il campionato e centrando al tempo stesso due traguardi importanti come Supercoppa e Mondiale per Club. La squadra allenata da Andrea Anastasi è tutt’ora a punteggio pieno in regular season, avendo lasciato agli avversari appena nove set in diciotto incontri disputati. La qualità e la profondità della rosa a disposizione del tecnico mantovano hanno fatto la differenza; ad esaltarsi particolarmente in una annata sin qui trionfale sono stati il grande ex di turno Simone Giannelli (che ritroverà il pubblico ed il palazzetto che è stato suo fra il 2014 e 2021, periodo in cui in prima squadra ha collezionato 315 presenze), il capitano Wilfredo Leon (primo attaccante del campionato e terzo aceman) ma anche il polacco Semeniuk (miglior battitore e ricevitore in quanto a media ponderata) e altri due volti noti alla BLM Group Arena come Colaci e Solé, grandi protagonisti dell’ultimo scudetto gialloblù, vinto nel 2015. Solo nel 2023 appena iniziato, gli umbri hanno ottenuto sette vittorie: cinque in SuperLega e due in Champions League, dove potrebbero ritrovare di nuovo Trento, qualora entrambe le squadre superassero lo scoglio dei quarti di finale.

I PRECEDENTI

I due Club si sono affrontati già 50 volte in partite ufficiali in cinque competizioni differenti (campionato, Coppa Italia, Supercoppa, Champions League e Mondiale per Club); il bilancio sorride ai Block Devils per 23-27 grazie a nove vittorie negli ultimi undici confronti; sette di questi sono stati giocati nell’anno solare 2022 e già tre in questa stagione, sempre con vittoria degli umbri: 3-2 il 31 ottobre a Cagliari (semifinale Supercoppa), 3-1 il 20 novembre a Perugia (partita d’andata di campionato) e 3-1 il 12 dicembre a Betim (Finale iridata). Trentino Volley ha però conservato il fattore campo in ben quindici dei ventun incontri giocati alla BLM Group Arena; il risultato che si è verificato più volte è il successo di Perugia in quattro set (tredici su 50 precedenti, di cui tre alla BLM Group Arena). L’attuale giocatore gialloblù che ne disputato più Trento-Perugia è Matey Kaziyski (20), mentre quello assoluto è Simone Giannelli, che ne ha giocati 34 con la maglia di Trento e undici con quella di Perugia (totale di 45). Il secondo è Marko Podrascanin: 35 (20 con Perugia, 15 con Trento). L’ultimo precedente nell’impianto di via Fersina si è concluso in… pareggio: 3-3 nella semifinale di ritorno di 2022 CEV Champions League del 7 aprile, tenendo conto anche del golden set vinto da Trento subito dopo la conclusione della partita regolare che aveva visto il successo degli ospiti al tie break.

TV, RADIO E INTERNET

L’incontro sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre al numero 58.

Prevista la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca anche in live streaming.

BIGLIETTI ESAURITI

La BLM Group Arena ha già fatto registrare, il “tutto esaurito”: 4.000 gli spettatori presenti sugli spalti. Domenica le casse dell’impianto saranno pertanto attive a partire dalle ore 17.30, solo per il ritiro accrediti, mentre alle 17.40 verranno aperti gli ingressi. Il match è compreso in entrambe le tipologie di abbonamento proposte per questa stagione da Trentino Volley (full e base).