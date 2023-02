Itas Trentino a Busto Arsizio per il test più severo

Il tour de force che ha atteso in questa settimana l’Itas Trentino si concluderà oggi, domenica 12 febbraio, con la trasferta sul parquet della Futura Giovani Busto Arsizio. Al PalaBorsani di Castellanza, in provincia di Varese, andrà in scena la sfida al vertice del Girone A di Serie A2 femminile con la capolista di coach Saja alla ricerca di quello che sarebbe l’ottavo successo di fila sul campo delle lombarde, la squadra che assieme a Brescia occupa la seconda piazza della graduatoria a -6 da Bonelli e compagne.

Un match molto importante che in caso di risultato positivo permetterebbe alle gialloblù di rafforzare ulteriormente il primato e di migliorare il bottino di punti in vista della Pool Promozione, alla quale accederanno le prime sei classificate dei due raggruppamenti.

Il fischio d’inizio del match è previsto per domenica alle ore 17, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Non ci saranno novità tra le fila dell’Itas Trentino. Dopo il turno infrasettimanale con Offanengo, la squadra è immediatamente ritornata in palestra per preparare nei dettagli la trasferta sul campo della Futura Giovani, con Saja che potrà contare su tutte le effettive della rosa, esclusa ovviamente la lungodegente Stocco. Regolarmente disponibile anche Jessica Joly, che mercoledì sera al Sanbàpolis ha fatto il proprio esordio con la maglia dell’Itas Trentino trovando spazio nel corso del primo e del terzo set.

«Domenica saremo impegnati sul campo della Futura Giovani Busto Arsizio, un club che non ha mai nascosto i propri obbiettivi di promozione e che in linea con questi ha allestito un roster di qualità non abbandonando mai per tutto il campionato i posti nobili della classifica. - dichiara l’allenatore dell’Itas Trentino, Stefano Saja - Nella partita d’andata si sono presentati al Sanbàpolis con qualche acciacco e noi siamo stati bravi ad approfittarne; in casa loro sarà tutta un'altra partita, ma noi siamo assolutamente intenzionati a chiudere con il botto questo ciclo di tre partite ravvicinate, iniziato molto bene grazie ai successi ottenuti con Sassuolo e Offanengo: ogni punto in questa fase della stagione è infatti molto importante in ottica Pool Promozione».

GLI AVVERSARI

La Futura Giovani Busto Arsizio è una realtà pallavolistica molto giovane, fondata nel 2017, ma capace nell’arco di due sole stagioni di conquistare la promozione dapprima in B1 e successivamente in A2, campionato che affronta quest’anno per la quarta volta consecutiva. Il tecnico Amadio può contare su un roster di primissimo piano, rivoluzionato in estate con numerosissimi arrivi: tra questi spiccano i nomi della regista Balboni (da Sassuolo), dell’opposto Zanette (da Cuneo, A1), delle laterali Arciprete (da Roma, A1) e Member-Meneh (dal college statunitense di Pittsburgh Panthers), delle centrali Tonello (da Vallefoglia, A1) e Botezat (sempre da Vallefoglia).

Dopo le prime 17 gare stagionali le lombarde occupano il secondo posto in classifica in coabitazione con Brescia a quota 36 punti, frutto di 12 vittorie e 5 sconfitte. La migliore realizzatrice della squadra è l’opposto Elisa Zanette con 309 palloni messi a terra, davanti alla laterale Member-Meneh con 283 punti.

INTERNET E TV

La gara tra Futura Giovani Busto Arsizio e Itas Trentino sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv. Su internet gli aggiornamenti punto a punto saranno curati dal sito della Lega Pallavolo Femminile Serie A (www.legavolleyfemminile.it).