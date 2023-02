Contro le padovane il Marzola non sbaglia, il C9 non vince

Team Volley sconfitto in quattro set e tre punti in tasca per il Marzola che prosegue nel suo inseguimento alle prime due posizioni della graduatoria e alla terza posizione. Cade contro l’Olympia il C9 e rimane sempre a quota zero punti in classifica.

La squadra padovana sulla carta era nettamente inferiore alle rossoblù, ma lo era anche nel girone d’andata quando si impose a sorpresa al tie break e l’approccio suggeriva prudenza nonostante i 15 punti di differenza. Due punti e una sconfitta che ancora brucia tra le ragazze allenate da coach Di Nardo che sabato hanno rimediato. Quattro set in cui le poere hanno sofferto nel secondo e nel terzo, mentre primo e quarto set sono stati nel complesso dominati. Il Marzola ha mostrato di essere superiore al servizio (11 ace arrivati nei 3 set) e a muro dove si è distinta Fontanari autrice di 4 block vincenti. Top scorer dell’incontro come spesso le accade Brugnara (16 punti e il 46% di positive) ma va citata anche la buona prestazione di Matilde Del Dot, sempre molto precisa quando chiamata in causa. Successo che consente di non vedere allontanarsi troppo il Peschiera che rimane sei punti davanti. Sarà fondamentale il prossimo incontro con il Bassano, altra sconfitta da vendicare contro un avversario. Cede ancora il passo, invece, il C9, battuto dall’Olympia, formazione che di casa non è molto distante dal Team Volley e che si è imposta per 3 a 0 lasciando sempre piuttosto indietro le gardesane. Sabato prossimo a Riva del Garda arriva il Vicenza, una nuova occasione per cercare di conquistare qualche set se non qualche punto in questa stagione molto molto difficile.