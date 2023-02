Alessandro Bonizzato: «Abbiamo molte carte da giocarci»

Superando per 3-0 il Futura Cordenons, pur senza brillare, l'UniTrento Volley sabato ha conquistato la 12ª vittoria in 15 partite di campionato, un ruolino di marcia impreziosito dal fatto di aver conquistato, fino ad ora, punti in ogni match. Tutto questo, però, ancora non basta per accedere ai playoff, perché Massanzago e Bolghera tengono lo stesso ritmo.

Al termine della sfida di sabato scorso abbiamo raccolto il commento dello schiacciatore Alessandro Bonizzato, che guarda già ai prossimi due derby in calendario.