Il girone di ritorno non poteva cominciare meglio per il Ks Rent Bolghera, che sabato ha liquidato Il Pozzo Pradamano in tre set. Una bella prova corale, nella quale si è distinta la fase break degli arancioneri, motivo per il quale abbiamo chiesto di commentare la sfida al libero Lorenzo Thei, protagonista in difesa e non solo.