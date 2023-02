Il quinto set sorride sia al C9 Arco Riva sia al Marzola

E’ festa a Riva del Garda con il C9 che al set di spareggio piega il Vicenza e ottiene la prima vittoria in campionato alla sedicesima partita. Successo al tie break anche per il Marzola contro un Bassano mai domo e sempre in partita. La lotta per il terzo posto sarà lunga.

E venne il giorno della vittoria. Dopo 15 sconfitte e due soli set strappati alle avversarie, il C9 supera il Vicenza e ottiene la prima soddisfazione stagionale. Ci sono voluti cinque set, due rimonte dopo essere andate sotto nel conteggio dei set e un finale di quinto parziale trhilling ma alla fine è esplosa la gioia delle giovani gardesane. Sugli scudi Bombardelli, la più efficace con 14 punti (di cui 4 muri) e il 53% di positive, così come va menzionata Celva, la top scorer con 19 palloni messi a terra e Righi. Non capita spesso che una palleggiatrice vada in doppia cifra ma così è stato, e la regista gardesana ha chiuso con 10 punti personali. Il tutto con tanto di pathos finale. Il quinto periodo sembrava già segnato sul 10-4 per le locali, ma le vicentine hanno avuto un ruggito d’orgoglio e si sono portate a meno due, prima del punto che ha sancito il 15-13 finale. Una vittoria che non vuol dire molto sul piano della classifica, ma tantissimo sul piano emotivo per un gruppo giovane che sta crescendo sotto la direzione di coach Marco Angelini.

15-13 è stato lo stesso punteggio con cui il Marzola ha vinto il tie break contro il Bassano e vendicato il 3-0 con cui le vicentine avevano vinto la partita di andata. Partita non bellissima, quella vista a Povo, ma molto intensa e tirata tra due squadre che non volevano assolutamente finire la serata senza punti in tasca. Dopo un set dominato per parte il confronto si è acceso nel terzo set. Le venete hanno preso per prime l’iniziativa grazie ai servizi dai 9 metri di Stello (la numero 8 giallorossa è stata una vera spina nel fianco per la ricezione di casa) che hanno dato il via al parziale con cui il Bassano si è portato sull’8-13. Le rossoblù hanno provato a riportarsi sotto ma sono state sempre respinte fin quando sul 16-21 Depaoli ha messo a terra il pallone e si è portata in battuta. Tre ace della rotaliana e un errore delle avversarie e la parità è stata ristabilita, il muro di Pedrotti e il primo tempo di Brugnara hanno portato avanti le poere che hanno avuto 3 palle set tutte neutralizzate dalle ospiti che sul 25-25 si sono portate in vantaggio con due ace consecutivi di Stello. Il quarto parziale è iniziato male (0-3) ma con Bogatec e Fontanari il Marzola ha recuperato e si è riportato avanti con un punto di Pedrotti (10-7) Depaoli e Brugnara hanno allungato (18-14 e 20-15),il muro della stessa Brugnara ha chiuso ogni tentativo di rimonta del Bassano. Il quinto set ha ricalcato quello descritto per le gardesane. Le rossoblù sono sempre state avanti e il doppio muro della solita Brugnara per il 10-5 e il fallo che ha dato loro ben 6 match point sul 14-9 hanno fatto credere che l’incontro stesse volgendo al termine. Nulla di più sbagliato perché le giallorosse hanno messo le ultime energie per recuperare. Due punti diretti e tre muri in fila hanno rimesso il parziale in equilibrio (14-13) ma all’ultima azione la palla uncinata a muro di Pedrotti ha messo fine alla partita. Bene servizio, muro e libero, migliorabili ricezione e trasmissione del pallone. Ora la classifica vede in testa Cerea e Peschiera appaiate a 42 punti, seguite da Marzola e Bassano a 35 e l'Argentario a 34. La lotta per il terzo posto è apertissima.