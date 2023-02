La vittoria al tie break di sabato scorso contro il Bassano è una delle più importanti fra quelle conquistate dal Marzola in questa stagione, perché il match metteva in palio punti fondamentali per la corsa al terzo posto e perché in precedenza nessuna squadra trentina in questa stagione era riuscita a spuntarla contro le vicentine. A fine match abbiamo intervistato l'opposta rossoblù Giada Tormen.





La scheda stagionale di Giada