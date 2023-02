Seconda fase alle porte, Roma è praticamente già in A1

Poiché mancano due sole giornate al termine della prima fase del campionato di A2 femminile, possiamo già farci un’idea abbastanza precisa del cammino che attende l’Itas Trentino a partire dal l’11 o 12 marzo. L’intricata formula che governa questo torneo con 23 squadre prevede che si qualifichino alla pool promozione quelle classificate dal 1° al 6° posto all’interno di ciascun gruppo e che in questo mini campionato ogni formazione affronti solo quelle provenienti dall’altro girone e lo faccia una sola volta. Ciascuna di esse si porterà dietro tutti punti conquistati nella prima fase (con un incremento matematico per le formazioni del gruppo B, che hanno giocato due partite in meno rispetto a quelle del girone A).

Le undici squadre classificate dal 7° posto in giù nei due gironi finiranno invece nella Pool Salvezza ed anche in questo caso ciascuna di esse affronterà solo quelle provenienti dall’altro gruppo, con la differenza che il torneo in questo caso sarà composto da un girone di andata e uno di ritorno e non di una sola andata come avviene nella pool promozione. Retrocederanno in B1 ben sei squadre, tre delle quali, Club Italia, Perugia e Marsala, sembrano già decise, posto che il Club Italia viene gestito dalla Fipav in maniera indipendente dai risultati ottenuti sul campo.

Ecco quale sarebbe la classifica di partenza della pool promozione se il campionato fosse terminato oggi, quando mancano ancora due giornate:

Roma 60

Itas Trentino 51

Brescia 45

San Giovanni 43

Sassuolo 42

Talmassons 42

Montecchio 41

Busto Arsizio 39

Mondovì 39

Martignacco 39

Soverato 32

Albese 27

La prima classificata sarà promossa in A1, le quattro comprese fra secondo e quinto posto daranno vita ai playoff per raggiungerla. Semifinali e finale saranno articolate in sfide al meglio delle tre partite. L’Itas Trentino se la vedrà quindi con Roma, Talmassons, Montecchio, San Giovanni in Marignano, Martignacco e Soverato, con possibilità di conquistare la promozione diretta praticamente nulle, dato che in sei giornate è di fatto impossibile recuperare uno svantaggio di nove punti ad una squadra come Roma, che non ne ha ceduto nemmeno uno fino a questo momento, facendo addirittura meglio di Perugia nella SuperLega maschile.

Anche il vantaggio di sei punti che le gialloblù vantano su Brescia rappresenta un bottino quasi decisivo per difendere la seconda piazza fino alla fine, quella che darà loro la possibilità di giocare in casa gara-1 e gara-3 della semifinale e dell'eventuale finale. Considerando che Soverato e Albese disputeranno questa seconda fase per puro spirito di partecipazione, essendo già tagliate da fuori da ogni gioco, le uniche incognite sono le posizioni dalla terza alla quinta, quelle che assegnano un posto in semifinale, per le quali sono piena in corsa ben otto team, ovvero Brescia, San Giovanni, Sassuolo, Talmassons, Montecchio, Busto Arsizio, Mondovì e Martignacco. Sarà una bella lotta.