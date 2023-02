Fabio Bonafede torna in pista in A2 per salvare Messina

Il suo addio alla Megabox Vallefoglia prima dell’inizio della stagione, per “motivazioni personali e familiari”, annunciato il 12 settembre 2022, aveva fatto un certo scalpore, dato che l’allenatore siciliano Fabio Bonafede, trentino di adozione, in terra marchigiana aveva lasciato il segno, avendo portato la società dalla B1 alla A1 e poi alla conquista della salvezza. A soli cinque mesi di distanza il tecnico nato a Siracusa è pronto però a tornare in sella e lo farà alla guida della Desi Shipping Akademia Messina, squadra di serie A2, che ha esonerato il tecnico Marco Breviglieri e che insegue una salvezza per ora molto lontana. Il team siciliano, infatti, attualmente nono a 14 punti, uno in meno di Sant’Elia e andrà a giocarsi la permanenza nella seconda categoria nazionale nella pool salvezza, in cui giocherà contro le sei squadre provenienti dal girone A, ovvero Olbia, Cremona, Lecco, Offanengo, Montale e Club Italia. Per salvarsi dovrà lasciarsene alle spalle ben sei. Se Perugia, Marsala e lo stesso Club Italia non sembrano avere chance, ne mancano comunque altre tre da superare.

«Siamo felici di poter annunciare l’ingaggio di Bonafede, – ha dichiarato Fabrizio Costantino, presidente della Desi Shipping – si tratta di un allenatore dal grande carisma e di grande esperienza, una figura importante per la categorie e questo, per noi, significa dare ulteriore importanza al progetto che stiamo portando avanti. Crediamo fortemente nelle qualità del nostro gruppo e sappiamo che, nonostante non sia semplice, abbiamo le carte in regola per salvarci e costruire una nuova entusiasmante stagione in A2. Non possiamo non ringraziare Marco Breviglieri per il lavoro svolto in questi mesi. Era arrivato, però, il momento di scuotere l’ambiente e siamo convinti che aver scelto un allenatore del calibro di Bonafede rappresenti uno stimolo importante per tutti».