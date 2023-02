Trasferte molto insidiose per Marzola e C9

Nuova sfida probante per il Marzola. Reduce dalla vittoria contro il Bassano, domenica nel posticipo della quarta giornata di ritorno fa visita al San Vito, formazione quasi imbattibile nel proprio impianto. Si sposta a Orgiano il C9 sperando di riuscire a conquistare un set.

Con Cerea e Peschiera che poco alla volta stanno cercando di scavare un solco tra loro e le avversarie, le rossoblù di coach Di Nardo devono continuare a vincere o fare punti negli scontri diretti per difendere il terzo posto. Sconfitto il Bassano in cinque set, la sfida di domenica sarà altrettanto complicata. Il San Vito è in sesta posizione con 28 punti, sette in meno delle poere, e viene da tre vittorie consecutive. Quel che più impressiona è il rendimento casalingo delle scledensi che in casa hanno perso soltanto in un’occasione (1-3 contro l’Argentario) e sconfitto pure il Cerea. Partita molto incerta, quindi, con la consapevolezza che il campionato è ancora lungo e che il tempo per recuperare c’è. Ottenere punti sarebbe cosa gradita visto che il Bassano con cui il Marzola condivide al momento il terzo gradino del podio giocherà a Cognola in casa dell’Argentario. Trasferta vicentina anche per il C9 Arco Riva che si sposta a Orgiano. Sarà difficile che le gardesane possano ripetere l’exploit di sabato scorso, perché le venete in classifica sono appaiate al San Vito e il terzo posto non è poi così distante. Quella di casa è una squadra poco decifrabile, capace in questa stagione di perdere contro il Vicenza al tie break per poi vincere la settimana successiva in 4 set sul campo del Cerea. Come sempre, Righi e compagne dovranno guardare a cosa accade nel loro campo.

Marzola - Manca solo Del Dot all’appello, ma le titolari ci saranno tutte. La formazione iniziale sarà quella delle ultime uscite: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 - Qualche problema in più lo ha coach Angelini che ha qualche assenza tra le più giovani del gruppo. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Vecchi (C), Righi (P), Belloli (L).