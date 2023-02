A Zanè l’Argentario vuole e deve tornare alla vittoria

La lunga e faticosa strada verso la salvezza dell’Argentario sabato si potrebbe leggermente spianare. Gli argentonero si spostano in casa dell’Olimpia Zanè, ultima in classifica, con l’imperativo di vincere senza lasciare punti all’avversario. L’UniTrento invece sfida in Clarina il Bolghera.

Per non complicare ulteriormente la propria situazione i minatori debbono assolutamente incamerare i tre punti sul campo dello Zanè e a prima vista l’impegno pare alla portata. I vicentini di casa tra Schio e Thiene sin da inizio torneo navigano nelle ultime posizioni della graduatoria e da inizio anno ristagnano in ultima posizione. Nelle ultime otto giornate sono arrivate solo sconfitte e le uniche tre vittorie le hanno ottenute nei primi turni e sempre al tie break. Lo Zanè arriva però a una sorta di bivio: se perderà anche questo incontro la retrocessione sarà molto più vicina. Non se la passano molto meglio i cognolotti: sette ko nelle ultime otto uscite li hanno spinti verso le posizioni scomode e al momento la salvezza è distante quattro punti. Con 10 partite ancora da giocare nulla è ancora compromesso, ma bisogna fare attenzione a non perdere le occasioni quando arrivano e quella di sabato è una di queste. Il 3-0 assegnato a tavolino al Casalserugo sabato scorso, inoltre, non aiuta la squadra di Cognola.

Per una volta tanti saluti alla ricerca del bel gioco, alla buona prestazione o altro, servono i tre punti per recuperare sulle concorrenti e nient’altro importa. Cercherà il botino pieno anche l’UniTrento nella tana del Bolghera per il big match della giornata. Non bisogna perdere terreno dal Massanzago (impegnato a Portogruaro) e in un colpo solo c’è l’opportunità di distanziare un cliente molto pericoloso.

Argentario - Ancora out Weiss, coach Taborda riproporrà la formazione vista nel derby di sabato scorso, che prevede Pietroni palleggiatore e Autari Braito opposto, Simoni e Bandera saranno i centrali, Comper e Frizzera gli schiacciatori, Raffaelli il libero.

UniTrento Volley - Universitari al completo per il secondo derby consecutivo e tutto fa pensare che si rivedrà il sestetto vittorioso contro l’Argentario, quindi con Bernardis al palleggio, al centro Pellacani e Dell’Osso, al lato Bonizzato e Parolari, in posto 2 Brignach e in seconda linea Mentasti.