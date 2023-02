La final four di Coppa Italia dell'Itas comincia contro Milano

Prende il via sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma la Final Four della Del Monte Coppa Italia 2023. L’Itas Trentino sarà protagonista della seconda semifinale, in cui sfiderà l’Allianz Milano: fischio d’inizio programmato per le ore 18. Diretta su RAI Sport HD, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

La formazione gialloblù si presenta nella città eterna forte di cinque vittorie nelle ultime sei partite (unica sconfitta il 12 febbraio al tie break con Perugia) e del terzo posto in classifica, ad un solo punto da Modena. Il gap dagli emiliani è stato dimezzato proprio nello scorso weekend, grazie al successo al tie break sul campo di Milano, che Kaziyski e compagni ritrovano proprio in questa circostanza, come era accaduto già nelle ultime tre edizioni della competizione. Per provare a centrare l’accesso alla finale di Coppa Italia, già staccato un anno fa proprio grazie ad una vittoria in semifinale sull’Allianz, bisognerà confermarsi anche in una partita da dentro o fuori.

«Vogliamo vivere una semifinale da protagonisti, mettendo in campo il massimo, perché arrivare a giocarla non è stato semplice e quindi dobbiamo goderci pienamente quello che ci siamo conquistati. – ha dichiarato l’allenatore Angelo Lorenzetti alla vigilia - La SuperLega in questa stagione è molto competitiva; essere ancora fra le quattro squadre che si giocheranno questo trofeo è un orgoglio. Affrontare di nuovo Milano, come accaduto nella precedente edizione nella stessa fase del tabellone e come successo nel precedente weekend, è un ulteriore sfida: dovremo essere bravi a non dare nulla per scontato e a prepararci per una partita che potrebbe essere molto differente da quella di domenica scorsa. Aver vinto all’Allianz Cloud non ci offre infatti nessuna posizione di vantaggio rispetto all’incontro che stiamo per disputare. Il livello delle due squadre è molto simile e la differenza la faranno piccoli dettagli o specifiche situazioni di gioco in ogni set”.

Raggiunta Roma giovedì sera, i gialloblù svolgeranno nel tardo pomeriggio di oggi un allenamento di circa novanta minuti al Palazzo dello Sport, occasione utile per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e per testare ulteriormente la propria condizione. L’Itas Trentino si presenterà a questo appuntamento al gran completo, tenendo conto che anche Lisinac ha svolto regolarmente le ultime sedute col gruppo.

Roma evoca splendidi ricordi a Trentino Volley, che proprio al Palazzo dello Sport ha conquistato non solo una delle tre vittorie della competizione, ma ha anche vinto il suo secondo scudetto (anno 2011, grazie al 3-0 su Cuneo il 15 maggio). Oltretutto, il Club di via Trener vanta anche una tradizione statistica particolarmente piacevole; tenendo conto pure delle partite giocate contro le squadre locali (Roma Volley prima, M. Roma Volley poi), sotto il Cupolone ha sin qui sempre e solo vinto: 10 partite e 10 successi. La prima volta esattamente ventidue anni fa: il 25 febbraio 2001 l’allora Itas Gruppo Diatec Trentino disputò al Palazzetto di viale Tiziano il match contro la Ford per il Bambino Gesù, vincendolo per 3-1.

GLI AVVERSARI

L’Allianz Milano si appresta a giocare nel Lazio una delle partite più importanti della sua giovane storia societaria. Solo nella scorsa stagione la Società lombarda del presidente Fusaro era infatti arrivata a disputare una semifinale di Coppa Italia e anche allora trovò Trento (che la eliminò); il nuovo traguardo è stato centrato estromettendo per il secondo anno consecutivo Civitanova Campione d’Italia nel match dei quarti di finale giocato nelle Marche. Un risultato che ha reso indimenticabile la sesta partecipazione assoluta del Club meneghino alla Coppa Italia, dimostrando ulteriormente che in una gara secca la squadra di Roberto Piazza può vincere contro qualsiasi avversario. A confermarlo ci sono anche gli exploit ottenuti in regular season, dove è saldamente all’ottavo posto in classifica, ed in cui ha imposto due volte lo stop a Modena.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR

Sabato 25 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma si giocheranno le semifinali; prima di Trento-Milano, alle ore 15.30 si disputerà il confronto fra Perugia e Piacenza. Il giorno successivo, domenica 26 febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 16 che verrà disputata alla presenza in tribuna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le semifinali verranno trasmesse in diretta su RAI Sport HD, la finale su RAI 2.

TV, RADIO ED INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport HD, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre (numero 58), con commento affidato a Maurizio Colantoni, Fabio Vullo ed Andrea Lucchetta.

Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner gialloblù. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.