La sfida contro Modena chiude la regular season dell'Itas

Si gioca nel weekend in corso il ventiduesimo ed ultimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca. L’Itas Trentino sarà protagonista del big match di giornata, in programma domenica, ospitando alla BLM Group Arena la Valsa Group Modena nel tradizionale derby dell’A22. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

La prima fase del campionato della formazione gialloblù si conclude di fronte al proprio pubblico, dove non si esibiva da un mese esatto (ultimo match casalingo il 12 febbraio contro Perugia), e con una delle partite interne più sentite dell’intera stagione. In questo caso l’attesa è doppia, visto che l’incontro assegnerà il secondo posto finale in classifica; per ottenerlo ai padroni di casa servirà vincere almeno due set. In caso di sconfitta per 0-3 o 1-3, Kaziyski e compagni rischierebbero però di fare due passi indietro, visto che qualora fossero raggiunti a quota 41 punti da Civitanova (impegnata a Perugia) verrebbero scavalcati proprio dalla Lube per maggior numero di vittorie e terminerebbero in quarta posizione.

«È una gara in cui le tante logiche riguardanti la classifica possono togliere energie. – ha sottolineato l’allenatore Angelo Lorenzetti presentando l’appuntamento - Al termine del girone di andata eravamo sesti in classifica, mentre ora abbiamo l’occasione di conquistare il secondo posto finale, ma, allo stesso tempo, giocheremo per mantenere la terza piazza, che avevamo fino alla scorsa settimana e non possiamo nemmeno nascondere che esista la possibilità di scendere sino alla quarta. Vogliamo ovviamente ottenere il miglior risultato possibile, soprattutto per suggellare una rimonta non scontata, ma sono conscio che tutti questi pensieri siano davvero troppi per una singola partita. È bene quindi concentrarsi esclusivamente su quello che vogliamo fare in campo, nella consapevolezza che incontreremo una squadra come Modena, che durante la stagione ha acquisito una grande mentalità agonistica e che ha elevato di molto i suoi indici tecnici; fattori che le hanno consentito di stare sempre in alto».

L’Itas Trentino si presenterà al gran completo all’appuntamento, forte di cinque vittorie nelle ultime sei partite di regular season. La preparazione alla sfida verrà completata con gli allenamenti di questo pomeriggio e con quello di rifinitura di domenica mattina alla BLM Group Arena. In questa occasione Trentino Volley disputerà la 981ª partita ufficiale della sua storia, la 447ª casalinga assoluta e andrà a caccia del successo numero 681 di sempre. Nella stagione in corso i gialloblù sono attualmente la squadra italiana che ha disputato il maggior numero di gare ufficiali: già 37, con 25 affermazioni, ed un totale di 145 set giocati.

GLI AVVERSARI

La Valsa Group Modena salirà domenica a Trento per concludere una regular season che l’ha vista grande protagonista. La squadra allenata da Andrea Giani è al terzo posto, con una sola una lunghezza di ritardo dall’Itas Trentino, ed è stata in assoluto fra le più regolari dell’intero campionato, come dimostrano i 20 punti conquistati nel girone di ritorno (tanti quanti quelli ottenuti nel girone d’andata). Nel corso delle precedenti ventun giornate, il suo cammino è stato caratterizzato da exploit eccellenti come il successo in tre set a Piacenza e la vittoria casalinga sempre per 3-0 su Civitanova che hanno fortificato ulteriormente la sua graduatoria. I numeri raccontano come gli emiliani siano la squadra che riceve meglio e che si trova ai piedi del podio per muri realizzati (1,65 a set, Trento è terza con 1,66). Fra i singoli, a brillare più di tutti è stato l’opposto turco Lagumdzija (best scorer del campionato con 406 punti e quinto ace man), ma anche il giovane Rinaldi (39 battute punti, il secondo di tutta la SuperLega), il centrale Stankovic (quinto muratore) e l’ex di turno Rossini (quarto ricevitore per media ponderata) hanno sin qui vissuto una stagione molto positiva.

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, network partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Prevista pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.