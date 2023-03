Mezza Itas Trentino va ko a Monza e ora è tutto da rifare

Il fattore campo si conferma vincente anche in gara 2 della serie dei quarti di finale dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca. In questo caso è stata quindi l’Arena di Monza a far valere la propria legge durante la seconda partita del confronto al meglio delle cinque: i padroni di casa della Vero Volley Monza hanno conquistato il successo per 3-1 su un’Itas Trentino incerottata, riportando in parità le sorti del confronto e regalando come minimo un’altra partita casalinga (gara 4 del 2 aprile) al proprio pubblico.

Privi di Michieletto, Depalma e all’ultimo anche di Podrascanin (problemi gastrointestinali per tutti e tre), con Lavia e Cavuto non al meglio, ma comunque in panchina e con nelle gambe undici set nei precedenti cinque giorni, i gialloblù hanno provato ugualmente a vendere cara la pelle, ma non hanno potuto evitare la sconfitta, giunta per meriti specifici dell’avversario, ma anche a causa della mancanza di meccanismi di gioco rodati per un assetto in campo mai provato prima durante le quaranta precedenti gare ufficiali della stagione.

Viste le tante assenze, Lorenzetti ha infatti dovuto riportare Kaziyski al ruolo di martello (14 punti per il capitano), utilizzando Nelli come opposto ed inserendo in starting six anche D’Heer al centro e Džavoronok in banda (il migliore dei suoi, con 18 punti, un muro, un ace ed il 53% in attacco). L’inedito sestetto ha faticato inizialmente a trovare le misure, specialmente in ricezione, ma nella seconda parte è riuscito a rispondere meglio ad una Monza molto ispirata a muro e in attacco. Le parte più bella della serata trentina in Brianza dopo il secondo set, perso nettamente; sotto 0-2, Sbertoli e compagni hanno rialzato la testa, vincendo con merito il terzo parziale allo sprint e restando in partita sino al 18-20 del quarto parziale.

La cronaca

L’Itas Trentino si presenta in Brianza priva di Michieletto e Podrascanin (problemi gastrointestinali) e con Lavia a referto ma non al meglio, ragion per cui Lorenzetti cambia assetto e schiera Sbertoli al palleggio, Nelli opposto, Kaziyski e Džavoronok schiacciatori, Lisinac e D’Heer centrali, Laurenzano libero; Monza risponde con Kreling in regia in diagonale a Grozer, Davyskiba e Maar in posto 4, Galassi e Beretta al centro, Federici libero. In avvio sono subito i padroni di casa a fare la voce grossa in fase di break point, approfittando delle difficoltà in attacco dei gialloblù (1-3 e 1-5); gli ospiti si rifugiano subito in un time out. Alla ripresa, le cose non migliorano (5-9 e 6-12) perché i locali continuano a spingere forte col servizio e a difendere tutto quello che passa dalle parte della seconda linea. Trento successivamente trova maggiori intese in fase di cambiopalla e prova a riavvicinarsi (10-15) sino al meno tre (15-18) grazie all’ace di Sbertoli e al muro di D’Heer su Grozer. La Vero Volley fiuta il pericolo e non concede più nulla, tenendo alto il livello del suo cambiopalla (18-21 e 20-23) e chiudendo con un attacco di Maar contro il muro a uno di Nelli (21-25).

Il secondo set si apre in maniera speculare al primo, con i brianzoli subito brillanti in contrattacco con Grozer e Maar e Trento imprecisa in ricezione; sull’1-5 Lorenzetti spende subito un time out e ottiene una risposta importante dai suoi che risalgono subito sul 4-6 e lottano sino all’8-10 prima che la squadra si innervosisca e inizi a sbagliare concedendo spazio alla Vero Volley (12-18 e 12-21) che viaggia veloce verso lo 0-2 interno (16-25) sulle ali dell’entusiasmo.

Nel terzo parziale l’Itas Trentino prova a gettare il cuore oltre all’ostacolo e parte fortissimo con battuta e contrattacco (7-4 e 10-7) dove Nelli e Džavoronok si mettono in bella evidenza. Trento spinge forte anche il servizio d’D’Heer (due ace, per il 15-11) ma successivamente fatica a mantenere il vantaggio. Grozer e Maar segnano i punti che valgono prima il pareggio sul 18-18. Trento subisce il sorpasso da parte dei locali (muro di Grozer per il 19-20), ma dopo il time out riparte di slancio con Džavoronok e Kaziyski (22-21) e protrae la sfida al quarto set grazie all’ace di Nelli che vale il 25-23.

Nel quarto parziale la Vero Volley torna a forzare il servizio; l’Itas Trentino vacilla (4-7, 6-11), ma non molla, riuscendo a riportarsi sotto di una sola lunghezza (14-15) grazie al muro di D’Heer e agli spunti di Kaziyski e Džavoronok. L’Itas Trentino lotta pur soffrendo sino al 18-20, non sfrutta con Kaziyski la ricostruita il 19-20 e poi lascia il campo e la partita definitivamente a Monza, che con Daviskiba chiude i conti sul 18-25, portando in parità la serie.

Il tabellino

Vero Volley Monza - Itas Trentino 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-18)

VERO VOLLEY: Davyskiba 13, Beretta 9, Grozer 21, Maar 19, Galassi 4, Kreling, Federici (L); Szwarc 1, Zimmermann, Pirazzoli. N.e. Marttila, Pisoni, Magliano, Di Martino. All. Massimo Eccheli.

ITAS TRENTINO: Džavoronok 18, Lisinac 9, Nelli 8, Kaziyski 14, D’Heer 5, Sbertoli 4, Laurenzano (L); Pace, Lavia 1. N.e. Cavuto, Berger, Bernardis. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Cappello di Sortino (Siracusa) e Saltalippi di Città di Castello (Perugia).

DURATA SET: 26’, 24’, 31’, 27’; tot. 1h e 48.

NOTE: 2.116 spettatori, incasso non comunicato. Vero Volley: 12 muri, 9 ace, 14 errori in battuta, 6 errori azione, 53% in attacco, 37% (18%) in ricezione. Itas Trentino: 8 muri, 7 ace, 19 errori in battuta, 10 errori azione, 45% in attacco, 45% (28%) in ricezione. Mvp Kreling.