Possibile trappola per il Marzola, il C9 ospita il Peschiera

Tra il Marzola e la quarta vittoria di fila c’è il Vicenza. Partita apparentemente facile, ma che potrebbe nascondere qualche insidia, visto il successo clamoroso conquistato la settimana scorsa dalle venete contro il Bassano. Senza troppe speranze il C9 Arco Riva attende la capolista Peschiera.

Il quarto hurrà consecutivo delle poere avrebbe un peso molto maggiore di quanto si possa pensare. Sabato si affrontano Cerea (seconda con 7 punti di vantaggio sulle rossoblù) e Bassano (quarto a tre lunghezze) e in caso di vittoria il Marzola trarrà vantaggio su una delle due squadre o su entrambe se la contesa dovesse finire al tiebreak. Tutto questo va però posto in secondo piano, perché prima si devono ottenere i tre punti contro Vicenza. Squadra giovanissima, tutte le ragazze del roster sono under 18, sinora ha sempre viaggiato nelle zone basse della classifica, ma non va sottovalutata. Nel corso del torneo è riuscita a sorprendere Ata, Orgiano e, nell’ultima giornata, pure il Bassano (grazie anche al supporto di alcune atlete della prima squadra che milita in Serie A2). Col successo sulle giallorosse le vicentine si sono portate a meno sei dalla quota salvezza, discorso che pareva loro precluso fino a qualche settimana fa.

La permanenza in categoria è utopia per il C9 Arco Riva, ormai prossimo alla certezza matematica del ritorno in Serie C. Non solo dovrebbe vincere tutte le sei partite rimanenti, ma se l’Ata farà anche un solo punto in una delle prossime giornate per le biancoblù di Marco Angelini non ci saranno più speranze. La classifica d’altronde non è mai stata una priorità, quel che conta in casa C9 è fare esperienza e confrontarsi con squadre di alto livello per crescere. Una di queste è il Peschiera. Le veronesi non hanno bisogno di presentazioni, essendo prime da sole in classifica per effetto della vittoria nello scontro diretto contro il Cerea. Le chance di giocarsela per le gardesane sono ridotte al lumicino.

Marzola - Rossoblù al completo per la trasferta vicentina. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 Arco Riva - Angelini non recupera Benamati e Vecchi, spazio quindi a una tra Pederzolli e Malossini, ma ci dovrebbe essere spazio per tutte nel corso della partita. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Malossini (C), Righi (P), Belloli (L).