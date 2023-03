Una serie senza respiro: domani c'è di nuovo Itas - Monza

Si gioca domani, sabato 25 marzo, alla BLM Group Arena gara 3 dei quarti di finale dei Play Off Scudetto. Dopo la sconfitta rimediata mercoledì in Brianza, l’Itas Trentino torna ad affrontare la Vero Volley Monza di fronte al proprio pubblico. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.30: diretta su Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo aver affrontato gara 3 con un organico ridotto a causa dell’indisponibilità o delle non perfette condizioni di ben cinque dei quattordici giocatori della rosa, la formazione gialloblù si ripresenta di fronte ai suoi tifosi per cercare di guadagnare nuovamente il vantaggio nella serie, ora ferma sull'1-1. Le possibilità di riuscirvi passano anche dal reintegro di qualche effettivo; da questo punto di vista gli schiacciatori Daniele Lavia e Oreste Cavuto possono essere considerati ormai completamente recuperati, ma in ripresa ci sono anche Marko Podrascanin ed Alessandro Michieletto. Le riserve sul loro utilizzo verranno però ragionevolmente sciolte solo nell’immediata vigilia dell’incontro, dopo aver sostenuto l’allenamento nel tardo pomeriggio odierno e la rifinitura nella mattinata di sabato.

«Le prime due partite hanno offerto storie e scenari molto differenti fra di loro anche solo guardando ai singoli set giocati. – sottolinea Angelo Lorenzetti presentando il terzo incontro con Monza nel giro sei giorni - Posso quindi ipotizzare che pure il prossimo incontro possa riservare ancora qualcosa di diverso, tenendo soprattutto conto che dovremo capire con quale assetto affrontarlo. La mia speranza è di poter riavere il maggior numero di giocatori a disposizione per poi scegliere lo schieramento che ci darà più garanzie, consapevoli che di fronte ci stiamo trovando un avversario in grande forma e ulteriormente stimolato dalla vittoria ottenuta in gara 2. Sarà un’altra battaglia e dobbiamo farci trovare pronti per combatterla al meglio».

In questa occasione Srecko Lisinac staccherà il duecentesimo gettone di presenza in poco meno di cinque stagioni di permanenza a Trento; con 1.864 punti il centrale serbo è il sesto miglior marcatore di tutti i tempi del Club gialloblù, il secondo nel suo ruolo dietro Birarelli (2.539). Gara 3 sarà la quarantaduesima partita della stagione gialloblù, la diciassettesima casalinga.

GLI AVVERSARI

La Vero Volley Monza torna a Trento a sei giorni di distanza da gara 1 galvanizzata dalla vittoria, solo la terza di tutta la sua storia contro il Club gialloblù, ottenuta mercoledì sera che le ha consentito di riportare in parità la serie dei quarti di finale. Per centrare l’accesso alla semifinale Play Off (traguardo raggiunto solo una volta nella sua storia, stagione 2020/21) la squadra di Eccheli si affiderà ancora una volta all’opposto Grozer (best scorer di entrambe le prime due partite, con un totale di 50 punti personali), ai muri di Beretta e alla gestione del gioco del regista brasiliano Kreling “Cachopa”, che proprio in gara 2 ha disputato la sua prima partita interamente da titolare nel campionato italiano, dimostrando un’intesa sempre migliore con tutti i propri attaccanti (53% di squadra).

RADIO, INTERNET E TV

La gara sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.