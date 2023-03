Poker del Marzola, il Peschiera manda il C9 in serie C

Jessica Brugnara trascina il Marzola alla quarta vittoria consecutiva e a rafforzare la terza posizione in classifica. Ora le rossoblù vantano 4 lunghezze sull’Argentario, che ha superato il Bassano al quarto posto, e hanno pure rosicchiato un punticino al Cerea secondo, ora distante sei lunghezze. Il C9 viene travolto da un Peschiera troppo superiore.

La centrale del Marzola è stata la grande protagonista della sfida contro il Vicenza, avendo messo a segno 17 punti (3 muri, 3 ace e 11 attacchi) e il 65% in primo tempo. Risultato mai in dubbio quello di Isola Vicentina con le poere sempre in vantaggio anche grazie a una Cagol (71% in ricezione) capace di sopperire alle difficoltà delle due schiacciatrici, che non sono riuscite a esprimersi con continuità in attacco (33% per Depaoli, addirittura il 24% per Pedrotti). La gara si è chiusa in tre set e poco più di un’ora per le trentine, che ora sono salite a 47 punti e possono addirittura ipotizzare un clamoroso secondo posto. Il Cerea, rallentato dal Bassano che l'ha costretto al tiebreak, non è troppo distante (51) e si deve guardare alle spalle, considerando che all’ultima giornata ci sarà lo scontro diretto. Peccato solo che nel turno precedente il Marzola incontrerà il Peschiera e più che un’ipotesi al momento la seconda posizione è un sogno.

Giornata di sentenze per il C9 Arco Riva. Come prevedibile il Peschiera non ha avuto pietà per la squadra ultima in classifica, anzi, in 51 minuti ha chiuso la pratica, infierendo nel secondo e terzo set lasciando le gardesane 11 punti. Sovrastate fisicamente e tecnicamente, Righi e compagne da oggi sono matematicamente retrocesse in Serie C. Anche se vincessero tutte le partite a disposizione da qua alla fine della regular season salirebbero a 17 punti e nella migliore delle ipotesi si classificherebbero in 12ª posizione.