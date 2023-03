Sofia Battistoni: «I miglioramenti frutto del nostro lavoro»

Alla sua seconda stagione nelle file dell'Argentario, Sofia Battistoni, classe 2007, sta lavorando per costruirsi un futuro nel ruolo di libero. Un cammino non lineare, come è normale che sia a 16 anni, che sabato scorso nel derby contro l'Ata ha toccato uno dei punti più alti di questa stagione, avendo Sofia difeso e ricevuto (63% di ricezioni positive e 35% di perfette) con grande continuità. L'abbiamo intervistata al termine della partita, vinta per 3-0.