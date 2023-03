Il Marzola in casa vuole assicurarsi il terzo posto

A Gabbiolo il Marzola cerca contro l’Orgiano la quinta vittoria consecutiva che gli permetterebbe di mantenere saldo il terzo posto e sbirciare sugli altri campi per vedere cosa succede. Va a caccia di punti anche il C9 Arco-Riva che affronta in trasferta il Torri.

L’Orgiano si trova in settima posizione, è sicuro della salvezza, e può gioca senza remore ma anche senza particolari stimoli. Squadra poco decifrabile e molto altalenante, quella vicentina, capace di perdere a Vicenza e contro il Team Volley ma anche di vincere in casa contro il Cerea. Proprio contro le veronesi un mese fa ha ottenuto l’unica vittoria nelle ultime quattro uscite esterne. Sicuramente più regolare il cammino del Marzola che vuole allungare a cinque la striscia positiva e mettere altro spazio tra sé e la quarta posizione per puntellare il terzo posto e vedere che succede davanti. L’Argentario, quarto, se la vedrà contro un’Olympia in cerca degli ultimi punti salvezza, il Cerea, secondo e sei lunghezze avanti alle poere, non è in un momento brillante e il Team Volley alla disperata ricerca di punti potrebbe essere avversario scomodo. Non hanno più problemi di classifica, il C9 matematicamente retrocesso dalla scorsa giornata, e il Torri che per salvarsi dovrebbe vincere tutti gli incontri e sperare che chi sta davanti non faccia alcun punto. Entrambe le formazioni partono sostanzialmente alla pari, potranno ambire alla vittoria e divertirsi. Per le gardesane c’è anche la possibilità di ottenere la prima vittoria esterna stagionale o tornare a incamerare qualche punto dopo il 3-2 dello scorso febbraio contro il Vicenza,

Marzola - Nessun problema di formazione in casa Marzola. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

C9 Arco Riva - Angelini non recupera Benamati e Vecchi, spazio quindi a una tra Pederzolli e Malossini, ma ci dovrebbe essere spazio per tutte nel corso della partita. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Malossini (C), Righi (P), Belloli (L).