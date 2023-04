L'Itas Trentino torna a Monza per provare a chiudere la serie

Questa sera, dalle 20.30 in poi, all’Arena di Monza si gioca gara 4 di quarti di finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca. Per la terza volta in questa stagione, l’Itas Trentino scenderà in Brianza a caccia di una vittoria che le permetta di conquistare l’accesso alle semifinali, essendo avanti nella 2-1 nella serie che si articola al meglio delle cinque partite.

QUI ITAS TRENTINO

Il successo per 3-1 in gara 3 ha riportato in vantaggio nella serie Kaziyski e compagni, offrendo due chance per chiudere il discorso. La prima di domenica è senza dubbio la più ghiotta, perché offrirebbe poi di conseguenza un periodo piuttosto lungo (undici giorni) per preparare la successiva partita (eventualmente in programma solo il 13 aprile).

Angelo Lorenzetti è però piuttosto cauto nel presentare l’importante appuntamento: «Il 3-1 di sabato scorso non cambia assolutamente la situazione del confronto, che rimane equilibrato ed incerto. – spiega l’allenatore dell’Itas Trentino, alla sua quindicesima partecipazione personale ai Play Off Scudetto - Monza è una squadra che sa come metterci in difficoltà e nel proprio palazzetto gioca sempre la sua pallavolo migliore, trovando spesso ottime rotazioni al servizio. Dovremo avvicinarci alla sfida con grande attenzione e concentrazione, ma soprattutto con la voglia e la necessità di essere protagonisti sin dall’inizio. Aver avuto un’intera settimana a disposizione per preparare l’incontro è stato molto importante, anche nell’ottica di completare il recupero fisico e tecnico dei giocatori che in gara 3 non erano al meglio e avevano stretto i denti in quella circostanza per ottenere il successo».

GLI AVVERSARI

Quella di domenica sera da giocare in casa sarà la prima “gara 4” dei Play Off nella storia della Volley Monza; mai prima d’ora nell’arco di quattro precedenti partecipazioni al tabellone che assegna lo scudetto maschile, il Club brianzolo era infatti arrivato a sostenere il quarto atto di una serie, chiudendo in due partite l’esperienza nei quarti di finale 2017 e 2022 e in tre sfide i quarti di finale 2019 e 2021 e la semifinale 2021 (unica occasione in cui era riuscita a superare il primo turno). Di fronte al proprio pubblico la squadra di Eccheli proverà a confermare il risultato ottenuto dieci giorni prima in gara 2 per avere l’opportunità di tornare per la quarta volta nel 2023 alla BLM Group Arena e disputare eventualmente il terzo spareggio di sempre su cinque partecipazioni ai quarti di finale. Per riuscirci, verosimilmente si affiderà di nuovo alla diagonale palleggiatore-opposto Kreling-Grozer, che aveva chiuso in panchina gara 3, facendo quindi molto affidamento sulle capacità realizzative del tedesco (miglior marcatore della serie con 56 punti) e sulle qualità del muro dell’intero sestetto, in cui capitan Beretta è nettamente il più prolifico (10 block vincenti in tredici set disputati).

RADIO, INTERNET E TV

Gara 4 sarà raccontata in cronaca diretta da Radio Dolomiti, media partner della Trentino Volley. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Prevista pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.