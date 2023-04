Il Marzola mantiene intatta la terza posizione, il C9 va ko

Vittoria e terzo posto mantenuto. Il Marzola risponde all’Argentario, sconfigge in tre set l’Orgiano, e va alla pausa pasquale rimanendo saldamente in terza posizione. Il C9 fatica troppo in attacco e il Torri si impone agevolmente col risultato di 3-0.

Un’incontro rimasto equilibrato soltanto nel primo set, quello visto a Gabbiolo. Le due schiacciatrici ospiti Tomaiuolo e Donadiello hanno mantenuto la loro squadra in partita sino al 20-21 poi il finale ha dato ragione alle poere. Da lì in poi la strada è sempre stata in discesa, il Marzola ha aumentato l’efficacia in attacco anche per via di una più che buona ricezione (Francesca Cagol ha chiuso col 74%) e anche il muro ha iniziato a dare il suo contributo. In 35 minuti gli altri due parziali si sono conclusi a favore delle padroni di casa che hanno distanziato le venete di 6 e 14 punti e colto il quinto successo consecutivo. Top scorer Depaoli con 14 punti, serata relativamente tranquilla per Brugnara che si è fermata a 11. Nulla cambia in classifica: l’Argentario insegue sempre a 4 lunghezze per effetto della vittoria sull’Olympia Padova, così come rimane sei punti avanti il Cerea. Pur non brillando è riuscita ad evitare il tiebreak sul campo del Team Volley 2007 e trovare i tre punti necessari per non far avvicinare il Marzola.

Non centra l’appuntamento con la prima vittoria esterna il C9 Arco Riva sempre alle prese con una fatica estrema nel mettere palloni a terra. Anche sabato in casa del Torri una ricezione discreta e la buona prestazione della centrale Malossini sono state vanificate da percentuali troppo basse in attacco, nel complesso. Il 18% di positive fotografa in maniera perfetta le difficoltà delle gardesane quando si tratta di attaccare. Il Torri ne ha approfittato per vincere in tre set.