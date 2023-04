Semifinali scudetto al via: stasera arriva Piacenza

Prendono il via oggi le semifinali dei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023. L’Itas Trentino sfiderà la Gas Sales Bluenergy Piacenza nel confronto che si articola al meglio delle cinque partite, tre delle quali da giocare in casa grazie al miglior piazzamento nella classifica di regular season. Gara 1 si giocherà alle ore 20.30 alla BLM Group Arena di Trento.

QUI ITAS TRENTINO

Dopo aver chiuso in quattro gare i quarti di finale con Monza e aver sfruttato al massimo i dieci giorni a disposizione per migliorare condizione fisica e tecnica, la formazione gialloblù è pronta a tornare in campo per sostenere il confronto con la compagine emiliana che mette in palio un posto in Finale.

«Avere la possibilità di giocare una Semifinale Play Off di un campionato competitivo come la SuperLega credo che sia un motivo d’orgoglio per tutte le quattro squadre che hanno centrato questo traguardo e lo è a maggiore ragione in questa edizione, tenendo conto di quanto equilibrio e incertezza abbiano regalato le partite dei quarti di finale. – ha spiegato l’allenatore Angelo Lorenzetti in sede di presentazione - Il nostro obiettivo è essere protagonisti anche in tale circostanza ed in questo momento specifico della stagione: lavoriamo tutto l’anno proprio perché ciò accada. Il confronto con Piacenza racconta di un divario importante di punti fra le due squadre nella classifica di regular season che non è stato confermato dai risultati degli scontri diretti stagionali già disputati, tutti a favore dei nostri avversari. La Gas Sales Bluenergy è una squadra in grado di giocare ad altissimi livelli e con grande continuità, qualità a cui noi dovremo provare ad avvicinarci; sono fiducioso che la mia squadra possa farlo, ben conoscendo il proprio valore ed il percorso compiuto. Mi auguro possa essere una serie lunga, perché entrambe le formazioni e i rispettivi ambienti meritano di giocare tante partite».

Il tecnico trentino può contare su tutti i quattordici effettivi della rosa, che completeranno la preparazione fra gli allenamenti di questa sera e di giovedì mattina alla BLM Group Arena. Gara 1 sarà la quarantaquattresima partita stagionale di Trentino Volley, la 987ª ufficiale della sua storia. Per tre gialloblù (Berger, Laurenzano e Pace) si tratterà dell’esordio assoluto in una semifinale Play Off Scudetto; Kaziyski è invece il giocatore che conta il maggior numero di partite in maglia trentina in questa fase del tabellone (30 gare in nove serie precedenti).

QUI GAS SALES PIACENZA

La Gas Sales Bluenergy Piacenza si presenta al penultimo atto del tabellone come unica squadra ancora in corsa che ha già conquistato un trofeo in questa stagione: la Coppa Italia vinta due mesi fa a Roma proprio contro Trento. Quella che si apre giovedì sarà la prima serie di semifinale Play Off per la Società che da quattro anni a questa parte ha raccolto l’eredità della Copra Volley, già capace di vincere uno scudetto nel 2009 proprio contro Trentino Volley. Il destino evidentemente lega la pallavolo piacentina al Club gialloblù, che nelle precedenti due edizioni dei Play Off (le uniche sin qui giocate sotto lo stemma Gas Sales) aveva sempre estromesso il club emiliano ai quarti di finale. La squadra allenata da Massimo Botti (subentrato a gennaio a Bernardi, di cui era secondo, proprio in occasione dell’ultimo match giocato fra le due squadre alla BLM Group Arena) proverà ad invertire la tendenza e, al tempo stesso, a confermare il trend positivo nella stagione in corso rispetto all’Itas Trentino, sconfitta tre volte in altrettante partite giocate. Per farlo si affiderà alla grande capacità realizzativa degli schiacciatori brasiliani Leal e Lucarelli (154 punti in due nelle cinque partite della serie con Modena, vinta in rimonta nei quarti di finale), al centrale cubano Simon (già avversario di Trento nelle ultime tre edizioni dei Play Off con la maglia di Civitanova) e all’esperienza del palleggiatore francese Brizard.

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport HD, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre (numero 58).

Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner gialloblù. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

BIGLIETTERIA

L'incontro è compreso solo nella tipologia di abbonamento “Full”, mentre chi ha la tipologia “base” potrà acquistare il biglietto per la partita in qualsiasi momento, anche su internet, cliccando https://trentinovolley.vivaticket.it/it/event/semifinale-play-off-s1/205731. I tagliandi saranno poi disponibili giovedì sera presso le casse della BLM Group Arena, attive a partire dalle ore 19.15 (stesso momento in cui verranno aperti anche gli ingressi del palazzetto).