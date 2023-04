Itas Trentino a Latisana a caccia del ticket per la finale

Dopo aver iniziato la serie di semifinale Playoff nel migliore dei modi con il convincente successo sulla Cda Talmassons, l’Itas Trentino questa sera alle 20 andrà alla ricerca in terra friulana del bis per accaparrarsi il pass per la finalissima che metterà in palio la promozione nella massima serie. Al Palazzetto dello Sport di Latisana (provincia di Udine) andrà infatti in scena gara-2 della serie, il primo match point a disposizione del sestetto di Saja che, in caso di ko, potrà beneficiare del vantaggio del fattore campo nell'eventuale “bella" in programma alla BLM Group Arena. Le due squadre in questa stagione si sono già affrontate in tre circostanze, ma la sfida in programma mercoledì sera a Latisana sarà la prima che l’Itas Trentino dovrà affrontare lontano dalle mura amiche. Il fischio d’inizio del match è previsto per mercoledì alle ore 20, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

Rispetto alla partita di domenica a Trento non ci sono sostanziali novità in casa gialloblù. Francesca Michieletto, premiata come mvp in gara-1 di semifinale, ha già ampiamente confermato di essersi lasciata alle spalle l’infortunio alla caviglia rimediato con San Giovanni in Marignano, mentre Martina Stocco ha collezionato domenica scorsa la sua prima convocazione stagionale dopo l’operazione estiva al ginocchio. In vista di gara-2, quindi, l’intera rosa gialloblù sarà a disposizione di coach Saja.

«A Latisana siamo consapevoli che ci attenderà una partita tosta. - spiega Stefano Saja, allenatore dell'Itas Trentino - Domenica dopo un avvio equilibrato siamo riusciti a sfruttare i momenti in cui Talmassons è stata un po' più fallosa rispetto a noi. Com'è ovvio che sia, loro faranno di tutto per portare a gara-3 la serie di semifinale e tra le mura di casa è sempre più facile riuscire ad esaltarsi. Noi però siamo carichi e sappiamo che per giocarci al meglio questo match point servirà una partita aggressiva come quella messa in campo alla BLM Group Arena. Sarà importante riuscire a tenere alto il nostro livello di battuta per poter sfruttare al meglio la fase di muro-difesa limitando le scelte della palleggiatrice Eze Blessing».

LE AVVERSARIE

La squadra guidata da Barbieri è stata rivoluzionata nell’estate scorsa con l’arrivo di ben tredici nuove atlete: tra queste spiccano i nomi dell’opposta Taborelli (da Mondovì), della centrale Caneva (da Brescia) e della laterale statunitense Milana (da Martignacco). Talmassons ha chiuso il Girone B al terzo posto alle spalle di Roma e San Giovanni in Marignano per poi concludere la Pool Promozione in quinta posizione a quota 56 punti. Migliore realizzatrice della squadra è l’opposta Taborelli con 439 punti, seguita da Milana con 427 e dalla centrale Caneva con 279.

PRECEDENTI E CURIOSITÀ Itas e Cda in questa stagione si sono affrontate in tre occasioni (si tratta degli unici precedenti in partite ufficiali) con un bilancio che sorride alle gialloblù di Saja, capaci di aggiudicarsi la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia di A2 (3-0), il match della Pool Promozione (3-1) e gara-1 di semifinale Playoff (3-1). Sono tre le ex della sfida, tutte in forza all’Itas: Martina Stocco e Jessica Joly hanno vestito la maglia della Cda nella stagione 2019/2020, Elena Bisio invece nel 2018/2019 in B1.