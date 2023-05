Il Marzola chiude in casa col Cerea, derby esterno per il C9

La giornata conclusiva del campionato riserva al Marzola il Cerea, capolista per gran parte del campionato, poi rivale a distanza per il secondo posto. Sogno soltanto accarezzato dalle trentine ma poi svanito nelle ultime settimane. Il C9 chiude con il derby al PalaBocchi.

Il Cerea ha guidato il campionato fino al 18 febbraio scorso, quando la sconfitta con l’Orgiano gli è costata il sorpasso dal Peschiera. Il successivo 3-2 con il Bassano ha rimesso in corsa per il secondo posto proprio il Marzola. Solo per qualche settimana, perché la sconfitta casalinga delle poere con l’Arzignano ha dato alle veronesi la certezza della seconda piazza, a Brugnara e compagnia il dovere di fare ancora un punto per restare in terza posizione. L’Argentario segue a tre punti di distanza, ospita l’Orgiano e se sabato sera le due formazioni trentine fossero a pari punti il quoziente set finirebbe per premiare proprio le argentelle. Derby finale a distanza tra le due formazioni trentine per alzare virtualmente al cielo il trofeo di miglior squadra regionale della Serie B2.

Chiude a Trento, invece, il C9 Arco Riva che saluta la categoria sfidando al PalaBocchi l’Ata. Un’ultima possibilità per provare a fare un punto contro le neroviola ormai salve, senza motivazioni, che potrebbero scendere in campo con chi ha giocato meno in stagione.

Marzola - Non mancherà nessuna delle rossoblù protagoniste di un’altra buona stagione. Probabile formazione: Bogatec (O), Depaoli (S), Pedrotti (S), Brugnara (C), Fontanari (C), Tuller (P), Cagol (L).

Arco Riva - Pure coach Angelini dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione. Probabile starting six: Bortolotti (O), Riccadonna (S), Celva (S), Bombardelli (C), Malossini (C), Righi (P), Belloli (L).