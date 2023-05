La finale per la A1 comincia domani sera alla Blm Group Arena

Sarà la BLM Group Arena di Trento il teatro di gara-1 della finale dei Playoff Promozione di Serie A2 femminile. Dopo aver superato in due sole partite l’ostacolo rappresentato dalla Cda Talmassons, l’Itas Trentino si giocherà il pass per l’A1 nella serie che vedrà le gialloblù di coach Saja opposte alla Valsabbina Millenium Brescia, formazione che Trento ha già incrociato in due occasioni in Regular Season e che nell’altra semifinale ha superato nella decisiva gara-3 San Giovanni in Marignano.

Il fischio d’inizio del match è previsto per sabato alle ore 20, con diretta live sul canale YouTube di Volleyball World Italia e sulla piattaforma Volleyball World Tv. Già programmata anche gara-2, che andrà in scena mercoledì 10 maggio alle 19.30 al PalaGeorge di Montichiari. L’eventuale “bella”, necessaria in caso di un successo per parte, si giocherà invece alla BLM Group Arena nel prossimo weekend (data e orario da definire).

QUI ITAS TRENTINO

Organico al gran completo per l’Itas Trentino, che nelle ultime uscite della stagione ha ritrovato anche Martina Stocco, già a referto nella serie di semifinale con Talmasons.

«La soddisfazione per questa aver raggiunto questa finale è grande. - spiega Stefano Saja, allenatore dell'Itas Trentino - Il percorso che ci ha portato fino a qui rende questa stagione da incorniciare e sarebbe il massimo riuscire a mettere la ciliegina su questa splendida torta. Brescia arriva da un percorso forse meno lineare del nostro, ma il roster rispecchia assolutamente le ambizioni di promozione che la società non ha nascosto fin dall'inizio del campionato. Giocano una pallavolo rapida con interpreti molto solidi per la categoria come Boldini, Cvetnic e Obossa, solo per citarne alcune. Anche se ci siamo già affrontati due volte in Regular Season, ritengo che il passato in questo momento conti ben poco, perché in questa serie di finale si rimetterà in gioco tutto e si ripartirà da zero. Ci siamo guadagnati sul campo la possibilità di giocare gara-1 ed eventuale gara-3 in casa e questo è l’unico vantaggio che avremo a disposizione. Per il resto saranno gare da giocare a viso aperto e con l'entusiasmo di chi affronta quelle partite che tutti vorrebbero prima o poi giocare in carriera. Aspettiamo tutti i tifosi alla BLM Group Arena perché sono certo che sarà uno spettacolo».

LE AVVERSARIE

La Valsabbina Millenium Brescia ha chiuso la Regular Season, nel medesimo girone dell’Itas Trentino, al secondo posto, distante otto lunghezze dalle gialloblù. Nella Pool Promozione le lombarde hanno concluso il loro cammino al quarto posto, superando in tre partite nella serie di semifinale Playoff l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano. La regista Boldini, la laterale Cvtnic e l’opposta Obossa sono le giocatrici più rappresentative del sestetto bresciano. Miglior realizzatrice stagionale della Valsabbina è Josephine Obossa con 644 punti realizzati, davanti a Lea Cvetnic con 414 punti.

INTERNET E TV

La gara tra Itas Trentino e Valsabbina Millenium Brescia sarà raccontata in diretta in streaming video sulla piattaforma Volleyball World Tv (il servizio è a pagamento, per maggiori informazioni consultare il sito internet www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it).