Itas Trentino e Lube Civitanova tornano alla Blm Group Arena

Si gioca oggi alla BLM Group Arena gara 3 di Finale Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2023. L’Itas Trentino si ripresenterà di fronte al proprio pubblico per provare a guadagnare di nuovo, mediante una vittoria, il vantaggio sulla Cucine Lube Civitanova nella serie che si trova sull’1-1 e che si articola al meglio delle cinque partite. Fischio d’inizio previsto per le ore 18: diretta RAI Sport HD, Radio Dolomiti e live streaming sulla piattaforma OTT Volleyball World Tv.

QUI ITAS TRENTINO

La formazione gialloblù punta sul fattore campo e sull’apporto dei tifosi, già pronti a stipare le tribune in ogni ordine di posto, per voltare pagina rispetto al quinto set di giovedì e provare a tornare in vantaggio nella serie. Si riparte quindi dalla parità, con la possibilità però di giocare in casa due delle tre potenziali gare ancora in programma. Un vantaggio che Kaziyski e compagni dovranno cercare di sfruttare nella maniera migliore, a partire già da domenica considerato che chi vincerà gara 3 avrà poi due opportunità per conquistare lo scudetto.

«Le prime due sfide della serie sono state molto differenti fra di loro, ma hanno regalato continui capovolgimenti di fronte, non solo dal punto di vista del punteggio ma anche da quello tecnico e tattico. – ha presentato così l’impegno l’allenatore Angelo Lorenzetti - In gara 1 mi è piaciuta molto la nostra tenuta mentale, mentre in gara 2 la reazione ad un avvio difficile è stato qualcosa di importante, da tenerci stretto avvicinandoci a questo nuovo appuntamento. Il vero duello credo che inizi proprio adesso; dobbiamo farci trovare ancora più pronti, migliorando la nostra capacità di leggere le situazioni di gioco e di adattarci prontamente in alcuni momenti fondamentali della partita. Chi vince domenica sera avrà in seguito due chance per chiudere il conto. Vogliamo ovviamente essere noi a godere di questo vantaggio e metteremo in campo tutto quello che abbiamo per riuscirci».

Il tecnico trentino dovrà fare a meno solo di Srecko Lisinac, ancora alle prese con problemi alla zona lombare che lo hanno costretto ad uscire nel corso di gara 1 e a seguire dalla tribuna gara 2 a Civitanova Marche: situazione che si ripeterà anche domenica sera alla BLM Group Arena. Domenica Trentino Volley disputerà la 144ª partita della sua storia nei Play Off Scudetto (bilancio di 84 e 59 sconfitte), la 76^ di fronte al proprio pubblico, dove ha vinto 57 volte.

GLI AVVERSARI

Dopo l’affermazione di giovedì in gara 2, la Cucine Lube Civitanova sale nuovamente a Trento con rinnovata fiducia per il proseguimento della serie. Nelle Marche la formazione di Gianlorenzo Blengini ha confermato quanto di buono aveva già fatto vedere per parte di gara 1, dimostrando di disporre di argomenti validi per poter fare la voce grossa, soprattutto quando viene sostenuta dalla battuta. Alla BLM Group Arena i biancorossi faranno di tutto quindi per replicare l’ultima ottima prova, andando alla ricerca della vittoria esterna che nei precedenti turni del tabellone ha sempre ottenuto (in gara 3 dei quarti a Verona ed in gara 4 di semifinale a Milano).

TV, RADIO E INTERNET

La sfida sarà un evento mediatico globale, godendo della diretta contemporanea su tv, radio ed internet. Sul piccolo schermo verrà trasmessa da RAI Sport HD, canale presente sulla piattaforma digitale terrestre (numero 58) e sull’applicazione “RAI Play”.

Prevista come sempre la cronaca diretta su Radio Dolomiti, media partner gialloblù. Le frequenze per ascoltare il network regionale sono consultabili sul sito www.radiodolomiti.com, dove sarà inoltre possibile seguire la radiocronaca live anche in streaming.

Confermata pure la diretta in streaming video sulla piattaforma OTT "Volleyball World Tv"; il servizio è a pagamento. Per maggiori informazioni sulla fruizione dello stesso consultare www.welcome.volleyballworld.tv/faq-it.

In tv una sintesi della gara andrà in onda anche lunedì 8 maggio alle 21.40, su RTTR - tv partner di Trentino Volley.